Pünktliche Provokation

Maya Alleruzzo/AP/dpa Von Polizei geschützt: Vertreter der neuen extrem rechten Regierung zu Besuch auf dem Tempelberg in Ostjerusalem (3.1.2023)

Kaum ist er im Amt, beginnt er zu zündeln: Israels neuer »Sicherheitsminister« Itamar Ben-Gvir von der extrem rechten Partei »Jüdische Stärke« hat am Dienstag morgen gegen acht Uhr Ortszeit den Tempelberg in Ostjerusalem besucht. Dabei wurde er den Berichten zufolge von einem starken Sicherheitsaufgebot begleitet. Laut Times of Jerusalem erklärte Ben-Gvir im Anschluss: »Der Tempelberg ist der wichtigste Ort für die Menschen in Israel. Wir halten die Bewegungsfreiheit für Muslime und Christen aufrecht, aber auch Juden gehen auf den Tempelberg, und diejenigen, die Drohungen aussprechen, müssen mit eiserner Faust behandelt werden.« Auf einem über Twitter verbreiteten Foto ist Ben-Gvir in andächtigen Gang versunken vor der Kulisse des Felsendoms zu sehen.

Böse Tradition

Im Kommentar attackierte Ben-Gvir die islamisch-fundamentalistische Hamas, die von einer »roten Linie« gesprochen hatte, die nicht überschritten werden dürfe: »Die israelische Regierung, der ich angehöre, wird sich einer abscheulichen Mordorganisation nicht ergeben«, schrieb er. »Der Tempelberg steht allen offen, und wenn die Hamas denkt, dass sie mich abschrecken kann, dann muss sie verstehen, dass sich die Zeiten geändert haben.«

Ultrareligiöse Politiker wie Ben-Gvir werben seit langem dafür, bestehende Einschränkungen für den Besuch des Tempelbergs aufzuheben. Ihnen schwebt zunächst eine Lösung vor wie in der Stadt Hebron, wo Juden und Muslime gleichermaßen Zugang zur angeblichen Grabstätte Abrahams haben. Dort ereignete sich 1994 ein Massaker, als Baruch Goldstein, ein Anhänger des extrem rechten Rabbiners Meir Kahane, in den muslimischen Bereich eindrang und 29 Gläubige erschoss. Für dieses Verbrechen wird Goldstein von Politikern wie Ben-Gvir, mit dem der Kahanismus erstmals an die Regierung in Israel gelangt ist, bis heute verehrt, genauso wie der Rechtsterrorist Jigal Amir, der 1995 auf einer Friedenskundgebung in Tel Aviv den damaligen Premierminister Jitzchak Rabin von der israelischen Arbeitspartei ermordete.

Warnungen ignoriert

Der Times of Jerusalem zufolge soll Ben-Gvir noch am Montag bei einem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu vom konservativen Likud zugesagt haben, auf eine Besichtigung des Tempelbergs verzichten zu wollen. Danach soll Ben-Gvir sich der Onlinezeitung zufolge jedoch unter anderem mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Barr, und dem Polizeikommandanten Kobi Shabtai getroffen haben, wobei festgestellt worden sei, dass es »kein Hindernis« für die geplante Aktion gebe, die von der israelischen Opposition und von palästinensischer Seite in ersten Reaktionen verurteilt wurde. Der Dienstag war für gläubige Juden ein besonderer Fastentag.

Der Tempelberg-Besuch Ben-Gvirs ist nicht die einzige Provokation der neuen Regierung unter Netanjahu. So wurde beschlossen, den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau auf besetztem Land auszuweiten. Und auch die ersten Toten unter Palästinensern sind im neuen Jahr zu beklagen: In der besetzten Westbank erschossen Einsatzkräfte am Montag zwei Jugendliche, die gegen die Zerstörung eines Hauses protestiert hatten; am Dienstag töteten israelische Soldaten nahe Bethlehem einen 15jährigen bei einer der regelmäßig durchgeführten Razzien. Nach einem der tödlichsten Jahre für Palästinenser in den besetzten Gebieten stehen die Zeichen auch weiter auf Konfrontation.