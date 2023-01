Alle Räder stehen still

Stefan Rousseau/live/PA/AP/dpa Gähnende Leere auf dem Bahnhof Euston in London (3.1.2023)

Im neuen Jahr gehen die Streiks der britischen Eisenbahner mit voller Wucht weiter. Vier von fünf Zugverbindungen fielen am Dienstag aus, berichteten BBC und The Independent. Die wenigen Züge, die verkehrten, waren ausnahmslos verspätet, zum Teil um mehrere Stunden. 40.000 Mitglieder der Eisenbahnergewerkschaft RMT waren im Ausstand. Auch andere Mitarbeiter der Bahn streiken. So legten am vergangenen Sonnabend 1.000 Reinigungskräfte ihre Arbeit nieder.

Den Eisenbahnern geht es mittlerweile um mehr als Reallohnerhöhungen. Am Rande einer Kundgebung am Bahnhof Euston in London sagte RMT-Generalsekretär Mick Lynch gegenüber der Zeitung The Independent am Dienstag nachmittag: »Wir wollen eine öffentliche Bahn, die für die Interessen und das Wohl der Menschen da ist und keine privatisierten Gesellschaften, die den Eisenbahnen als Subunternehmer hunderte Millionen Pfund wegnehmen.«

Gemeinsam mit der Lokführergewerkschaft ASLEF, die für Donnerstag einen landesweiten Streik organisiert, kämpft die RMT auch für Jobsicherheiten. Die konservative Regierung plant einen enormen Stellenabbau. Landesweit soll das Prinzip der »Nur-Fahrer-Züge« durchgesetzt werden: Außer dem Fahrer soll kein Personal mehr in Zügen anwesend sein.

Neben Stellenkürzungen befürchten die Gewerkschaften weitere Verschlechterungen mit Blick auf die Sauberkeit der Züge und die Sicherheit der Fahrgäste. »Wir hatten bei den Verhandlungen mit den Gesellschaften ein Dokument ausgearbeitet, das keinen ›Nur-Fahrer-Betrieb‹ vorsah«, sagte Lynch gegenüber Sky News. »Es wurde dem Verkehrsministerium zur Genehmigung vorgelegt, und das fügte acht oder neun Punkte ein, die die Verhandlungen vollständig untergruben.«

Nach Angaben der RMT wurden bei der Sicherheit in den vergangenen Jahren bereits Milliarden gekürzt. Lynch warf der Regierung vor, »die Sicherheit der Eisenbahnen aufs Spiel zu setzen«. Seit die britischen Eisenbahnen unter der Labour-Regierung von Anthony Blair privatisiert wurden, kommt es vermehrt zu tödlichen Unfällen.

In einer Aussendung vom 2. Januar 2023 schrieb Lynch allerdings: »Während der Streiks werden wir uns weiterhin um eine Verhandlungslösung bemühen.« Der ehemalige RMT-Stellvertreter Steve Hedley sagte am Dienstag im Gespräch mit jW, er und viele an der Basis befürchteten, dass die RMT-Spitze eine »gesichtswahrende Verhandlungslösung sucht, die weit unter der Inflationsrate liegt, aber ihnen die Möglichkeit gibt, das Ganze als Erfolg zu verkaufen«.

»Wenn die Arbeiter nicht sofort anfangen, Streikkomitees zu bilden und die Streiks unter ihre direkte Kontrolle zu bringen, dann ist ein massiver Ausverkauf (durch die RMT-Führung, jW) in Sicht«, warnte Hedley gegenüber dieser Zeitung.

Der landesweite Streik der RMT wird an diesem Mittwoch fortgesetzt. Am Donnerstag sind regionale Streiks angekündigt; am Freitag soll der nächste landesweite 48-Stunden-Ausstand der Gewerkschaft beginnen. In Schottland streiken die Angestellten von Scotrail durchgehend bis Sonnabend. Dazu kommt der Ausstand der ASLEF-Lokführer.

Damit ist diese erste Woche des Jahres die intensivste Streikwoche, seit die Arbeitskämpfe im Transportsektor sich im Sommer 2022 verschärften. Die britischen Eisenbahner haben die größte Streikwelle seit drei Jahrzehnten ins Rollen gebracht.