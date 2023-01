Ersatzfeiertage nicht außergewöhnlich

Wien. In Österreich hat die Gewerkschaft GPA eine kleine Diskussion ausgelöst. »Du könntest heute frei haben … würden in Österreich Wochenendfeiertage auf den nächsten Werktag verschoben«, schrieb die Organisation am 27. Dezember auf Twitter. So außergewöhnlich sind Ersatzfeiertage nicht. Wie Der Standard am Donnerstag vermerkte, werden in Spanien die freien Tage auf den folgenden Werktag verschoben. Ausnahmen gibt es für Feiertage, die immer auf einen Sonntag fallen – zum Beispiel der Ostersonntag. In Luxemburg muss innerhalb von drei Monaten ein Ersatztag angeboten werden. In Belgien wählen die Beschäftigten entweder selbst einen Ersatztag, oder der Vorgesetzte legt einen gemeinsamen freien Tag fest. Auch in Großbritannien können Lohnabhängige wählen. In Italien gibt es zwar keinen Ersatztag, dafür aber Lohnausgleich. (jW)