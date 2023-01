»Wilder Streik« im Pflegeheim

Rathenow. Am Donnerstag wurde die Seniorenresidenz »Rittergut Milow« in Brandenburg geräumt, nachdem Pflegekräfte den Dienst eingestellt hatten. Dem sei ein »handfester Streit zwischen mehreren Beteiligten vorausgegangen«, erklärte der Landkreis Havelland am selben Tag. Die Pflegekräfte berichteten demnach von Streit mit dem Betreiber. Dem Berliner Kurier zufolge sei es dabei um »unklare Miet- und Arbeitsverhältnisse« gegangen. Weil die Pflegekräfte nicht bereit gewesen seien, den Dienst fortzusetzen, wurden die 21 Bewohner auf umliegende Einrichtungen verteilt. (jW)