Krankenkassen erhöhen 2023 Beiträge

Berlin. Die große Mehrheit der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland hat zum Jahresbeginn die Beiträge erhöht. Von den 71 Kassen, die für alle gesetzlich Versicherten geöffnet sind, hätten 54 die Beiträge angehoben, teilte die Stiftung Warentest am Montag in Berlin mit. Die Erhöhungen lägen zwischen 0,06 und 0,70 Prozentpunkten. Nur zwei Krankenkassen senkten ihre Beiträge, und zwar um 0,14 und 0,31 Prozentpunkte. 15 Kassen hielten die Beiträge stabil. Der höchste Beitragssatz liegt aktuell den Angaben zufolge bei 16,59 Prozent, der günstigste bei 15,40 Prozent. Der von der Stiftung prognostizierte Beitragsdurchschnitt liegt 2023 bei 16,20 Prozent. (AFP/jW)