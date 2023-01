AfD will 2024 in Landesregierung

Berlin. Die AfD richtet ihre Strategie nach Aussage der Kovorsitzenden Alice Weidel verstärkt auf eine Regierungsbeteiligung in einem Bundesland aus. »Wir bereiten uns bereits jetzt auf die Superwahlen in Ostdeutschland 2024 vor«, sagte Weidel am Montag gegenüber dpa. Die Partei strebe nach »Regierungsverantwortung in einem ostdeutschen Bundesland«. 2024 werden in Sachsen, Brandenburg und Thüringen neue Landtage gewählt. Auf Nachfrage, ob dies auch angesichts der offiziell ablehnenden Haltung der CDU realistisch sei, sagte sie: »Ich halte es absolut für realistisch.« Ein CDU-Sprecher sagte auf Nachfrage: »Wir haben einen klaren Parteitagsbeschluss. Jede Zusammenarbeit mit der AfD ist ausgeschlossen.« (dpa/jW)