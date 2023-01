Das Beben nach den Böllern

Florian Boillot Zwei Behelmte im Einsatz in Berlin während des Jahreswechsels

Gegen »Chaoten und Gewalttäter« müsse das Strafrecht konsequent angewandt werden: Infolge von Berichten über Dutzende Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) rhetorisch an die Seite der Uniformierten gestellt. Für ein bundesweites Verbot von Pyrotechnik zum Jahreswechsel sieht die Bundesregierung allerdings keinen Anlass, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffman am Montag in Berlin erklärte. Eine Sprecherin von Faesers Ressort verwies auf bereits bestehende Verbote etwa in der Nähe von Kliniken oder Altersheimen. Auch hätten Länder und Kommunen die Möglichkeit, selbst Verbotszonen einzurichten.

Keine Gnade mit Leuten, die – mutmaßlich absichtlich – Böller und Raketen auf Polizisten abfeuern, verlangte die Gewerkschaft der Polizei (GdP). »Jeder gezielte Angriff auf einen Menschen in Uniform« müsse Ermittlungen und eine »Gerichtsverhandlung mit hartem Urteil« zur Folge haben, forderte GdP-Chef Jochen Kopelke am Montag in Berlin. Dort wurden nach Angaben der Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag insgesamt 33 verletzte Einsatzkräfte verzeichnet. Der Landesverband der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG) von Berlin-Brandenburg nennt in einer Mitteilung vom Sonntag 38 verletzte Einsatzkräfte.

Diese seien mit Bierkästen und Feuerlöschern beworfen sowie in einem Fall von einem »Mob« mit Waffen bedroht worden. Außerdem seien in Berlin von »Banden« brennende Barrikaden errichtet worden, »um unsere Kolleginnen und Kollegen in eine Falle zu locken«, so DFeuG-Landeschef Lars Wieg. Er sprach von »bürgerkriegsähnlichen Zuständen«. Daher könne nur »hartes Durchgreifen und eine schnelle Verurteilung der ermittelten Täter« die »einzig akzeptable Antwort sein«, teilte die DFeuG mit.

Ob den Berufsvereinigungen ähnliche Strafen vorschweben, wie sie einem Mann in der Ukraine nun drohen? In der von Luftangriffen betroffenen Hauptstadt Kiew gilt ein Feuerwerksverbot, gegen das ein 47jähriger in der Silvesternacht wohl verstoßen hat. Er soll Feuerwerksraketen gezündet haben, weswegen ihm nun fünf Jahre Freiheitsentzug drohen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag per Messengerdienst Telegram mit. Laut Kiewer Polizei werde der 47jährige wegen Rowdytums angeklagt.

In der Bundesrepublik fordern Polizei- und Feuerwehrverbände unter anderem die Ausrüstung ihrer Fahrzeuge mit sogenannten Dashcams, wie sie in anderen Staaten bereits üblich sind. Damit könnten solche Taten dokumentiert und mutmaßliche Straftäter eher belangt werden, sekundierte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm (CDU), am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Angriffe mit Feuerwerkskörpern habe es den Behörden zufolge auch in Frankfurt an der Oder, Hamburg, Peine in Niedersachsen oder Leipzig gegeben. Dort seien Beamte mit Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden, teilte die Polizei in der Silvesternacht mit. Fahrzeuge seien beschädigt worden. Zuvor seien im Stadtteil Connewitz geparkte Wasserwerfer zum Löschen kleinerer Brände auf der Straße eingesetzt worden.

Bei den Forderungen von Polizei, Feuerwehr oder den Unionsparteien nach einem grundsätzlichen Böllerverbot spielten die erneut zu beklagenden Opfer kaum eine Rolle. In Leipzig hatte sich ein 17jähriger so schwer beim Einsatz von Pyrotechnik verletzt, dass er im Krankenhaus starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In Gotha war ein 42jähriger beim Hantieren mit im Internet bestellten Feuerwerkskörpern derartig verletzt, dass ihm laut Polizei beide Unterarme amputiert werden mussten. Hinzu kommen Meldungen über verlorene Hände, Finger oder andere Körperteile.

Die Ärzteorganisation Marburger Bund hatte am 30. Dezember neben dem Unfallrisiko durch Feuerwerkskörper auch auf die erhöhte Feinstaubbelastung hingewiesen. Diese sei gerade für Menschen mit Atemwegserkrankungen problematisch, sagte die Ärztin und Marburger-Bund-Vorsitzende Susanne Johna der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hinzu komme der Stress für Tiere und die Schäden für die Umwelt.