Historiker Werner Röhr verstorben

Berlin. Der Historiker Werner Röhr ist tot. Wie jW aus seinem Umfeld erfuhr, starb er am 29. Dezember 81jährig in Berlin. Röhr studierte Philosophie und Geschichte und arbeitete danach zunächst am Zentralinstitut für Philosophie der Akademie der Wissenschaften der DDR. Nach dem Wechsel an das Zentralinstitut für Geschichte forschte er in den 1980er Jahren unter anderem zum sudetendeutschen Separatismus und zur deutschen Besatzungsherrschaft in Polen. Röhr war einer der wenigen »abgewickelten« Zeithistoriker der DDR, die nach 1990 weiter wissenschaftlich publizierten. 1992 gehörte er zu den Gründern der Berliner Gesellschaft für Faschismus- und Weltkriegsforschung. In seinem Verlag »Edition Organon« legte Röhr 2011/12 eine monumentale zweibändige Studie zur Zerstörung der DDR-Geschichtswissenschaft vor. Ein Nachruf folgt. (jW)