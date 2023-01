IMAGO/Panthermedia Gar nicht so weit weg: Der gute alte Mond

Man reibt sich die Ohren, hört man den markanten kühlen Basslauf, die stoßweise einsetzende Gitarre und den launisch-mechanischen Gesang. Unweigerlich verortet man den reduzierten, blechernen Sound der Berliner Band Ostseetraum im Postpunk der 80er Jahre. Tatsächlich ist hier eine höchst zeitgemäße Band am Werk, die mit dem Berliner Label Mangel zu einer kleinen Subkultur gehört, die sich dem Sound des Minimal Wave hingibt.

Auf der »Mondmenschen-EP« beschwören Ostseetraum im titelgebenden Stück mit psychedelischem Schwung ein Techniversum, das so klingt, als wolle es den Geist vom Anbeginn der Raumfahrt zurückholen. »Weit weg von der Erde leben / wir Mondmenschen«, heißt es darin, womit der auf wenige Worte reduzierte Text nahezu erschlossen ist. Mehr als um ausgeklügelte Texte oder aufwendiges Songwriting geht es Ostseetraum um einen spezifischen Sound, der zuweilen auf die gute Seite der Neuen Deutschen Welle rekurriert. Und damit vor allem nostalgisch ist. Was beim ersten Hören dilettantisch klingt, ist beim zweiten und dritten Hören ein wohlarrangiertes Chaos. Dann erstaunt es, welche Klanglandschaften aus verworrener Rhythmik und eigenwilligen Sounds die Band mit einfachen Mitteln entstehen lässt.

Auf der »Mondmenschen-EP« ist es nicht mehr der stramme Elektrominimalismus, der die beiden Vorgänger »Das gute Leben ist schlecht« (2021) und »Ostseetraum« (2020) kennzeichnet. Auf der jüngsten Platte kommen nun echte Instrumente zum Einsatz, wobei das Schlagzeugspiel deutlich vom Drumcomputer inspiriert ist. Der Sound wird verträglicher, man ist geneigt zu sagen, besser, weil geerdeter.

Ostseetraum sind Denes Bieberich und Anne-Sophie Lohmann. Beide sind auch Teil des Labels Mangel, das nicht nur Ostseetraum, sondern ein Dutzend weiterer Postpunkbands vertreibt. Dass Punk nicht nur Verweigerung jeder Gefälligkeit ist, sondern auch Do it yourself, ist bei Mangel offenbar. Statt auf aufwendige Produktionen und einen sauberen Tonstudiosound setzt man hier auf Schallplatten und handkopierte Kassetten, die im Online-Shop des Labels konsequent als »Mangelware« angeboten werden. Selbst eine Videokassette der Hamburger Kombo Tremor Hex in einer Auflage von 30 Kopien lässt sich erwerben. Da die Bands nicht selten auf einen dezidiert analogen Sound setzen, ist die Veröffentlichung auf analogen Tonträgern folgerichtig. Und nicht nur im Underground wird die Kassette wiederbelebt. Auch Neil Young veröffentlicht sein neues Album »World Record« dieser Tage nicht nur auf LP und CD, sondern eben auch auf Tape.

Auf gängigen Streamingdiensten wird man die Veröffentlichungen des Labels nicht finden. Wohl aber auf Bandcamp. Und da ist es eine Freude, sich durch den Katalog zu hören. Wer sich von Ostseetraum nicht verschrecken lässt, wird auch am vergleichsweise konventionellen Liiek seine Freude haben. Kein Wunder, denn auch hier stecken neben Oskar Militzer die beiden genannten Ostseetraum-Mitglieder dahinter. Im Online-Shop sind die Liiek-Veröffentlichungen sämtlich ausverkauft. Das ist schade.