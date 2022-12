»Das Geschäft mit den Immobilien lockt Kriminelle an«

Jochen Tack/IMAGO Demonstration gegen Mietpreiserhöhungen und für die Enteignung von Immobilienkonzernen (Bochum)

Sie hatten im vergangenen Jahr auf den Fall eines Mannes aufmerksam gemacht, der trotz eines gültigen Mietvertrages als Obdachloser im Düsseldorfer Hofgarten leben musste. Durch öffentlichen Druck konnte er kurz vor Weihnachten 2021 wieder in seine Wohnung ziehen. Ist die Angelegenheit nach einem Jahr nun geklärt?

Nein, leider nicht. Anfangs hatte ihn sein Vermieter in ein Hotel gebracht und erklärt, seine Wohnung würde renoviert werden. Nach zwei Monaten zahlte der Vermieter jedoch die Hotelrechnungen nicht mehr. Allerdings hatte er zuvor in der Wohnung des Mieters sämtliche Türen ausgebaut, sogar die Wohnungstür, außerdem die Kücheneinrichtung, das Waschbecken und die Heizungen. Die privaten Möbel des Mieters hatte er in den Keller gestellt. Die Wohnung wurde so in einen unbewohnbaren Zustand versetzt. Nachdem wir den Fall an die Öffentlichkeit gebracht hatten, baute der Vermieter zumindest eine Baustellentür als Wohnungstür ein und installierte ein neues Waschbecken. Es war klar, dass dies nur eine Behelfslösung ist, bis der Vermieter die Wohnung wieder in einen einwandfreien Zustand versetzt. Doch dies ist selbst jetzt, nach einem Jahr, nicht geschehen.

Wie sehen die Probleme in der Wohnung aus?

Die Wohnung hat eine Balkontür, hinter der sich jedoch kein Balkon befindet. Es besteht akute Absturzgefahr. Eine richtige Wohnungstür wurde immer noch nicht eingebaut. Ohne richtigen Rahmen wurde lediglich eine dünne Metalltür installiert, die weder sicher ist noch vor kalter Zugluft schützt. Der gesetzlich vorgeschriebene zweite Rettungsweg und die Heizung fehlen. In der Wand klaffen offene Löcher, weil es einen großen Wasserschaden gab. Die Küche, die laut Mietvertrag zur Wohnung gehört, wurde nicht wieder eingebaut. Darüber hinaus sollen diverse Möbelstücke verloren gegangen sein.

Gab es wenigstens eine Entschädigung für den erlittenen Schaden?

Nein. Weder gab es einen Schadenersatz für die Zeit, in der der Mieter obdachlos war, noch gibt es Entschädigungen für die verloren gegangenen Möbelstücke oder die ausgebaute Küche. Dabei zahlt das Grundsicherungsamt für den Mieter weiterhin die volle Miete.

Sind Eigentümer nicht rechtlich verpflichtet, in solchen Fällen schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen?

Bis es eine gerichtliche Entscheidung gibt, müssen Mieter mitunter Jahre warten. Viele Mieter halten so lange Gerichtsprozesse aus finanziellen Gründen und wegen der hohen psychischen Belastung gar nicht aus. In diesem konkreten Fall scheint es außerdem so zu sein, dass der Eigentümer sich längst jenseits der Legalität bewegt. Auf Schreiben von Anwälten antwortet er gar nicht mehr, und die städtischen Behörden scheinen weder willens noch in der Lage zu sein, hier einzuschreiten.

Ist das alles nicht regelrecht kriminell?

Der Wohnungsmarkt ist derart angespannt, dass die Renditemöglichkeiten in den letzten Jahren von Investoren wahnsinnig hochgeschraubt wurden. Das Geschäft mit den Immobilien lockt daher Kriminelle an, die sich schnell verdientes Geld erhoffen. Ich würde daher sagen, dass dieser Fall lediglich ein Symptom für eine vollkommen fehlgeleitete Wohnungspolitik ist, die Spekulanten und ausschließlich renditeorientierten Vermietern keine Steine in den Weg legt.

Was fordern Sie in solchen Fällen?

Es wäre ein Anfang, wenn die Landesregierung in NRW endlich das Baulandmobilisierungsgesetz ausarbeiten würde. Dann könnten Kommunen in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt verstärkt das Vorkaufsrecht und den Genehmigungsvorbehalt beim Umwandeln von Miet- in Eigentumswohnungen geltend machen. Dieses Gesetz hätte den Investor, der Wohnungen möglichst leer, schlecht renoviert und einzeln als Eigentumswohnungen verkaufen will, unter Umständen abgeschreckt. Hätte die Stadt Düsseldorf hier ein Mitspracherecht gehabt, hätte sie dem Investor dieses Geschäft untersagen können. Jetzt können wir nur noch fordern, dass ein solcher Investor enteignet wird.