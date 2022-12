Vom verstrichenen Jahr werden künftige Historiker sagen, 2022 stehe für einen welthistorischen Einschnitt, es markiere eine Zäsur. Kaum aus dem Coronadelirium erwacht, erschütterte eine politische Krise von neuen Dimensionen die sogenannte internationale Ordnung, entstand infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar eine zugespitzte Lage, die sich zu einer globalen Bedrohung auszuwachsen droht.

Mit Fug lässt sich heute bilanzieren: Der NATO-geführte Westen hat diese Situation bewusst herbeigeführt – insbesondere die USA, die Russland im Dezember vergangenen Jahres sämtliche Sicherheitsgarantien mit Blick auf seine westliche Grenze verweigerten, statt dessen auf Ultimaten, Sanktionen und das systematische Versperren di­plomatischer Wege setzten. Im Stellvertreterkrieg, den Washington und sein Anhang in der Ukraine führen, soll es, so das mediale Zerrbild hierorts, nur einen Aggressor, nämlich Russland, geben. Auch »unsere Freiheit« werde an der neuen Ostfront verteidigt, heißt es zur Rechtfertigung dafür, dass die NATO-Staaten hemmungslos ihre Waffenarsenale in die Ukraine entleeren, täglich neue Lunten ans Pulverfass legen. Die blutige Vorgeschichte des Konflikts wird systematisch ausgeblendet oder propagandistisch verzerrt. Das verfängt auch bei der hiesigen Bevölkerung, die die Zeche für die Aufrüstungsexzesse, die mit Scholz’ »Zeitenwende« einhergehen, am Ende zu zahlen hat.

Die »Enttabuisierung des Militärischen«, auf die sich Bundeskanzler Gerhard Schröder einst soviel zugute hielt, scheint vollendet, Scharfmacher und Kriegstreiber haben derzeit Rückenwind. Und nutzen ihn, um auch gegen China zu mobilisieren, das als »systemischer Gegner« des absteigenden Westens als nächstes ins Visier genommen wird.

In dieser Lage gilt es für Kriegsgegnerinnen und -gegner, den Kopf über Wasser zu halten, Kräfte zu sammeln, Orientierung zu suchen. Eine Gelegenheit dazu bietet sich am 14. Januar auf der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin: Von hier soll zum Auftakt eines hoffentlich besseren Jahres ein kräftiger friedenspolitischer ­Impuls ausgehen!