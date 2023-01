Spanien legt vor

Susana Vera / Reuters Im Einklang mit Betroffenen: Freude über die Verabschiedung des LGBTI-Gesetzes in Madrid (22.12.2022)

Das Jahr ist um, und in Spanien sollen einige neue Gesetze die Rechte von Frauen stärken, zuletzt auch jene von transgeschlechtlichen Personen. Am 22. Dezember stimmte das Parlament für das neue Gesetz, das unter anderem besagt, dass Menschen ab 16 Jahren ihr Geschlecht und ihren Vornamen nun selbst bestimmen können. 188 Abgeordnete stimmten dafür, 150 dagegen, sieben enthielten sich. Bisher mussten trans Personen in Spanien ein medizinisches Gutachten vorlegen oder die Behandlung mit Hormonen nachweisen, um ihr Geschlecht in den amtlichen Dokumenten ändern zu können. Das Verfassungsgericht hatte bereits 2019 auf die Verfassungswidrigkeit dieser Bedingungen hingewiesen.

Ein weiterer wichtiger Baustein dieses neuen Gesetzes ist das Verbot sogenannter Konversionstherapien. Sie wurden bisher vor allem von kirchlichen medizinischen Einrichtungen angeboten und folgen dem Prinzip, dass LGBTI-Personen krank seien und eine »Heilung« benötigten. So wurden Jugendliche jahrzehntelang von ihren Eltern zu diesen »Konversionen« gezwungen, um ihre sexuelle Orientierung oder ihre geschlechtliche Identität gezielt zu verändern oder zu unterdrücken. Dieses Vorgehen ist jetzt verboten und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 150.000 Euro geahndet werden. Das »Gesetz für die reale und effektive Gleichheit der trans Personen und für die Garantie der Rechte für Menschen der LGTBI-Community« wird voraussichtlich innerhalb von 20 Tagen vom spanischen Senat bestätigt werden und dann in Kraft treten.

Mehrere Vereine haben die neue Gesetzgebung begrüßt und eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. »Wir haben ein Gesetz erreicht, das zu den sechs oder sieben fortschrittlichsten (weltweit, jW) bei der Anerkennung der Transrechte von Erwachsenen und zu den vier oder fünf progressivsten bei der Anerkennung der Rechte von minderjährigen Transpersonen gehört«, wird darin hervorgehoben.

Gesetz mit Haken

Dennoch schließt das Gesetz nicht alle Menschen mit ein. Einen Haken sehen die Organisationen darin, dass nichtbinäre Menschen außer acht gelassen wurden. Deshalb kündigten sie weitere Arbeit in dieser Richtung an: »Dieses Gesetz ist nur ein erster Schritt zur Anerkennung der Rechte der gesamten Gruppe, aber wirkliche Gleichheit wird nur wirksam, wenn wir weiter für die Durchsetzung von Rechten und für deren Umsetzung kämpfen.« José María Núñez, Vorsitzender der Organisation Fundación Triángulo, die sich für die Gleichstellung von LGBTI-Personen einsetzt, erklärte gegenüber der Tageszeitung La Vanguardia, dass das Gesetz ein Erfolg ihres jahrelangen Kampfes gewesen sei: »Heute ist die parlamentarische Mehrheit im Einklang mit der sozialen Mehrheit auf der Straße dafür, die Würde von trans Menschen anzuerkennen und Gesetze zu erlassen, um jahrelange soziale Misshandlungen zu kompensieren, alles dank einer enormen Bürgermobilisierung.«

Die Ministerin für Gleichstellung, Irene Montero von der linken Partei Podemos, hat dieses Jahr nicht nur an diesem Gesetz gearbeitet. Im September wurde das Gesetzes »Nur ja heißt ja« erlassen, dass die Zustimmung von Frauen bei jeglicher sexueller Handlung erfordert. Dieses Gesetz war dringend notwendig, da spanische Richter in mehreren Fällen sexualisierter Gewalt zugunsten des Täters geurteilt hatten. Sie argumentierten, dass die Frauen sich nicht aktiv gegen die Vergewaltiger gewehrt hätten und statt dessen erstarrt seien. Jahrelang demonstrierten Frauen unter dem Motto »Nur ja heißt ja«, um zum Ausdruck zu bringen, dass Schweigen oder Erstarren während eines sexualisierten Übergriffes ein natürlicher Schutzmechanismus ist, um die Gewalt zu überleben und stärkere Aggressionen seitens des Täters zu vermeiden. Nun sind auch Belästigungen auf der Straße und sexualisierte Gewalt im Internet verboten. Frühkindliche sexuelle Erziehung als verpflichtendes Fach in Schulen soll erweitert werden, damit Kinder und Jugendliche mehr über ihre Körper und ihre Rechte erfahren und sexualisierter Gewalt vorgebeugt werden kann.

Care-Arbeit

Auch die Pflege von Kindern und Angehörigen – reproduktive Arbeit, die meistens an den Frauen hängenbleibt – soll erleichtert werden. Dafür hat das Ministerium für soziale Rechte unter Podemos-Generalsekretärin Ione Belarra im Dezember wichtige Entscheidungen gefällt. Fünf Tage pro Jahr dürfen bei Krankheit oder Unfällen geltend gemacht werden sowie vier weitere pro Jahr für den Haushalt oder andere zwingende Termine. Dazu kommen zwei Monate, die Eltern sich freistellen lassen dürfen, bis die Kinder acht Jahre alt sind. Für Mütter, die arbeiten, gibt es zudem einen Bonus von 100 Euro monatlich. Alleinerziehende haben nun Zugang zu vielen staatlich geförderten Rabatten, die bisher nur Familien mit vielen Kindern zustanden.

Für Schwangerschaftsabbrüche müssen spanische Frauen zukünftig nicht mehr so weit fahren und auch nicht so tief in die Tasche greifen wie bisher. Das neue Gesetz, das im Mai beschlossen wurde, garantiert, dass Schwangerschaftsabbrüche in öffentlichen Krankenhäusern vorgenommen werden können. Frauen wird zudem die Möglichkeit eingeräumt, sich krank schreiben zu lassen, wenn sie starke Schmerzen während ihrer Menstruation haben, ein Novum in Europa. Die Leihmutterschaft gilt in Spanien seit Mai zudem als Gewalt gegen Frauen. Sie ist verboten.

Gender-Pay-Gap

Am 8. März, dem Frauenkampftag, präsentierte Montero zudem mit der sozialdemokratischen Ministerin für Regionalpolitik, Isabel Rodríguez, den »Strategischen Plan für die effektive Gleichheit von Männern und Frauen 2022–2025«. Darin erklärt die Regierung alle feministischen Belangen zur Staatspolitik. 4,4 Prozent des spanischen Haushaltes sollen in die Gleichstellungspolitik fließen. Insbesondere die sogenannte Care-Arbeit soll damit verbessert werden. Geplant sind kostenlose Kitas für Kinder bis drei Jahre – ein Wahlversprechen, das bisher nicht eingelöst wurde. Vor zwei Jahren hatte die Koalition aus Sozialdemokraten (PSOE) und Unidas Podemos bereits ein »Dekret für die gleichwertige Entlohnung« von Frauen und Männern eingeführt. Es verpflichtet Unternehmen, Löhne aller Beschäftigten mitzuteilen, und sieht gegebenenfalls eine Strafe vor, wenn Firmen Frauen für die gleiche Arbeit einen niedrigeren Lohn als den Männern zahlen.

Das Thema, an dem sich die Meinungen Linker weltweit spalten, bleibt auch in Spanien in der Diskussion: Sexarbeit. Nach dem sogenannten nordischen Modell will das Ministerium von Montero Sexarbeit verbieten lassen und die »Freier«, also die Personen, die Dienstleistungen der Sexarbeitenden in Anspruch nehmen, bestrafen. Bis zu vier Jahre Gefängnis gäbe es nach dem Willen der Ministerin für Bordellbetreiber. Die Werbung für Sexarbeit ist bereits verboten worden, weil sie als Form von sexualisierter Gewalt gegen Frauen verstanden wird und in da »Nur ja heißt ja«-Gesetz aufgenommen wurde.

Vereine und Initiativen von organisierten Sexarbeitenden lehnen ein Sexkaufverbot nach dem »nordischen Modell« ab. Wie das Parlament entscheiden wird, ist unklar. Die Regionalparteien, ohne deren Stimmen es keine Regierung von PSOE und Podemos hätte geben können, sind für eine Regulierung, jedoch nicht für ein Verbot. Sie sprechen sich für ein System ähnlich wie in Deutschland aus, in dem Sexarbeit legal wird und den Sexarbeitenden Gesundheitsversorgung und Legalisierung garantiert werden. Unidas Podemos verfolgt eine andere Strategie: Sie wollen Sexarbeitende für andere Lohnarbeit umschulen und Papiere und Visa für jene ausstellen, die sich illegalisiert in Spanien aufhalten.

Die Rechten von der Volkspartei PP sind für ein Verbot. Sollten sie sich in der Abstimmung durchsetzen, wäre der Weg zum »nordischen Modell« frei, Sexarbeit würde illegalisiert und unter Strafe gestellt werden. In Schweden oder Frankreich, die das Verbot durchgesetzt haben, ist sie damit unsichtbar gemacht, jedoch keinesfalls abgeschafft worden. Aber durch die Angst vor Repression verlagert sich die Sexarbeit in informelle und schutzlose Räume.