Direkte Aktion in Lützerath

Jochen Tack / imago images

In dem durch den Konzern RWE bedrohten Dorf Lützerath werden Kohlekraftgegner auch auf den umliegenden Straßen aktiv. Ab dem 10. Januar ist der Ort von den Behörden zur Räumung freigegeben. Bis dahin bereiten sich die dort ausharrenden Klimaschutzaktivisten auf das zu erwartende Großaufgebot der Staatsmacht vor. So hacken einige von ihnen asphaltierte Straßen auf (Foto).

Mit einer Allgemeinverfügung hatte der nordrhein-westfälische Landkreis Heinsberg am 20. Dezember stellvertretend für die »schwarz-grüne« Landesregierung den Aufenthalt von Personen in Lützerath untersagt. Dies dient als legaler Vorwand, um die Besetzung durch die Aktivisten polizeilich beenden zu können. Landrat Stephan Pusch hatte behauptet, an einem »friedlichen Ende« der Besetzung zum Schutz des Dorfes interessiert zu sein. RWE und die Regierung dagegen sind an der unter dem Dorf lagernden Braunkohle interessiert. (mb)