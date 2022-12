Das Leben, ein Fiebertraum

IMAGO/Gonzales Photo Weit draußen, hoch oben: Will Ramis von Lorna Shore (Zürich, 2022)

Man kann sich nach Zwiebelprinzip kleiden. Die deutsche Regierung fordert das ja von jenen, die sich das Aufdrehen der Heizung nicht mehr leisten können. Ob damit gelingt, die Kälte beim Schuften an der Tastatur im Home Office von sich fernzuhalten, Kinder vor dem Frieren zu schützen? Der Alltag widerlegt, in dieser Politik eine für Menschen kommode Option zu sehen.

Einst kreidete der Schriftsteller Peter Hacks (1928–2003) dem Komponisten Richard Wagner (1813–1883) an, er habe Effekte gestapelt und alles, was er ausdrücken mochte, konnte er mit seinen Mitteln je nicht, also musste er sie schichten, um sie zu verstärken. Autor Dietmar Dath bezog sich auf diese Kritik des Zwiebelprinzips und wendete sie in seinem Groß­essay »Niegeschichte. Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine« (2019) gegen George Lucas und dessen »Star Wars«-Universum an. Dort betreibe Lucas dem Wagner Paralleles, er klatsche die Wirkungen verschiedener Genres – Ritterroman, Westernfilm, Fantasy, Space Opera – übereinander, damit es ordentlich genug rumst im Kino.

Gewisse Unterdisziplinen des Heavy Metal gehen oft ähnliche Wege, wenn man der kaum über viereinhalb Akkorde hinausreichenden Gitarre Synthesizerwände zur Stütze hinstellen muss. Wenn sich Metal den Zusatztitel »Symphonic« gibt, herrscht Misstrauen: Wird da mit Dosengeräuschen etwas zugespachtelt, was sonst von mangelndem Handwerk zeugen würde? Denn die Mittel des Metal sind ja an sich starke, und es ist das Gegenteil von Betrügen, wenn man den Verzerrer anwirft und mit dem Mikro umgeht, als sei es der geknebelte Sportlehrer aus der Achten, der Menschenfeind auf Ampelniveau (beide, Sportlehrer und Ampel: »Hab dich mal nicht so, Kleiner!«), dem man schon immer mal alles ins Ohr schreien wollte, was er so angerichtet hat.

Kann und zeigt alles

Jegliches Misstrauen beseitigt haben Lorna Shore – was wiederum misstrauisch macht. Denn für ihr neues, viertes Album, »Pain Remains«, wurde das Quintett aus New Jersey (USA) mit Vorschusslorbeeren nur so erschlagen. Vielen der Beerenverteiler ist das jetzt peinlich, nicht weil sie falsch-, sondern weil sie richtig lagen.

Anzeiger für kommendes Glück war die 2021er EP »… And I Return into Nothingness«, die klar machte, dass die 2010 gegründete Band alles beisammen hat; doch wo andere eine Rumpelkammer hegen, sortieren Lorna Shore, was das Arsenal parat hält. Mit Will Ramos ist 2019 ein Sänger dazugestoßen, der jetzt jeder, der guttural zu Werke geht, sein will: Hellstes Falsettimitat und nuanciertes Kreischgeklirre wechseln mit erdaushebenden Growls, mal die Töne ausweidend lang gehalten, mal gespittet. Er kann und zeigt alles, in dem EP-Song »To the Hellfire« hat er mit einem Show-off zutiefst inhumaner Kehlentöne schon so manchen Hörer darüber aufgeklärt, was Verfremdungseffekt ist.

Bedrohung nicht weit weg

Lorna Shore arrangieren tonarchitektonisch miteinander, was andere hastig zermatschen würden: das Hymnische brechender Beatdown-Hardcore, Orgeln orgelnder und Streicher streichender Black Metal, wie Gruselpopper Behemoth ihn bringen würde, dazu melodischer Deathcore mit Doppelfußgeklicke zu fliehender Leadgitarre (Adam De Micco), die von der Kette gelassene Soli fliegen lässt, als wäre uns Chuck Schuldiner (1967–2001) von Death gnädig und hätte nochmal das Jenseits verlassen. Nichts erschlägt sich gegenseitig, alles lässt sich Platz zum Atmen, es fehlt an Unnötigem – dass diese Bedrohung nicht weit weg ist, deutet der Opener des aktuellen Albums mit seinem Titel an: »Wel­come Back, O’ Sleeping Dreamer« (ja, was soll er denn sonst machen außer schlafen, wenn er kein Daydreamer ist?). Wenn das, wie in den Metalforen dieser sonst so langweiligen Welt gerade schnappatmend wiederholt wird, »überproduziert« ist, – als könnte man mit all dem Können noch eine Garage beziehen und losschrammeln –, dann im besten Sinne. »Pain Remains« ist perfekt eingerichtet, wohltemperiert, wie Wohnungen im Winter sein sollten.

Die Band berichtet selbst von ihrer Gotteslästerung im Song »Sun//­Eater«: »What is life but a fevered ­dream?« Aus dem Traum steigt Ikarus, der einzige wenigstens Halbvernünftige: »But here, in this reality, my thoughts transform fatality.« Die Flucht vor dem Konsens, mediokrer Erdbewohner zu bleiben: »Restless ­nexus, my consensus / Striking at God at fucking will yet / And I am still not even satisfied / I fabricate, manipulate, incinerate and duplicate.«

Lorna Shore, das ist Mensch und Maschine so hoch hinaus, man nimmt es ihnen übel. Und man wird es dem Ikarus danken, wenn es das letzte beste Album wird, und die Weichzeichnungen, die »Pain Remains« ab und an aufhellen, überhandnehmen werden auf den nächsten Alben. Dann ist klar: Sie sind wieder unten, unter uns.

So sie bei Sinnen geblieben sind, werden alte Kutten in 30 Jahren von »Pain Remains« erzählen. Und ihnen werden Tränen in den Bart sickern, weil sie dabei waren.