Revolution bleibt aus

Christian Knieps/dpa Klare Botschaft: Aktivistinnen des Dauerstreiks an Unikliniken in NRW (Köln, 1.6.2022)

Bisher ist noch jeder Bundesgesundheitsminister an Reformvorhaben gescheitert – ob Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen; im Amt 1998–2001), Ulla Schmidt (SPD; im Amt 2001–2009), Philipp Rösler (FDP; im Amt 2009–2011) oder Jens Spahn (CDU; im Amt 2018–2021) – alle stolperten über vielfältige Interessen und Lobbygruppen im medizinisch-pharmazeutischen Komplex der BRD.

Der aktuelle Stelleninhaber Karl Lauterbach (SPD) plant nun nicht weniger als eine »Revolution« bei der Neuordnung der Krankenhäuser. Das kündigte er zumindest am 6. Dezember an, als er ein erstes Konzept für diesen Sektor präsentierte. Eine 17köpfige »Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung«, die sich aus verschiedenen medizinischen Experten zusammensetzt, zeichnet für das Papier verantwortlich, das weniger revolutionär als manchmal detailversessen, zum Teil ausgesprochen vage bleibt.

Dass eine Neuorganisation der Krankenhäuser – inklusive vor allem der gesicherten Finanzierung der ärztlichen und pflegerischen Versorgung, der Ausstattung mit medizinischem Material und der Sanierung der baulichen Infrastruktur – bitter notwendig ist, hat nicht erst die Coronakrise gezeigt. Seit Jahren fehlt es an Pflegekräften und weiterem Fachpersonal, weil die notorische Überlastung in Notaufnahmen, auf Stationen und in anderen Abteilungen die hochqualifizierten und schlecht bezahlten Beschäftigten zuhauf ihre Stellen kündigen oder im Umfang reduzieren lässt. Zwar soll ein neues Personalbemessungskonzept Besserung bringen. Doch kurzfristig ändert sich gar nichts, wie die gerade grassierenden Infektionswellen belegen, die viele Krankenhäuser nicht an den Rand ihrer Behandlungskapazitäten bringen, sondern weit darüber hinaus.

Nach dem Anfang Dezember verabschiedeten – und vielfach kritisierten – »Krankenhauspflegeentlastungsgesetz« inklusive »Pflegepersonalregelung 2.0« (PPR 2.0) steht nun also eine Krankenhausreform auf der Agenda, die laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach darauf abzielt, dass Patienten »auch in ländlichen Regionen schnell und gut versorgt werden sowie medizinische und nicht ökonomische Gründe ihre Behandlung bestimmen«. Dazu müsse das Fallpauschalen-System überwunden werden. Selbstkritisch betont Lauterbach, der für dieses System aus Ulla Schmidts Ministerzeiten mitverantwortlich zeichnete: »Wir haben die Ökonomie zu weit getrieben.« Bei genauer Betrachtung des Konzeptes kann von einer Überwindung der Fallpauschalen jedoch keine Rede sein.

Vielmehr sollen sie ergänzt werden um Vorhaltepauschalen für Fixkosten wie Personal, Notaufnahme und Medizintechnik. Um zu ermitteln, welches Krankenhaus welchen Bedarf hat, sieht die Regierungskommission die Neueinteilung aller Kliniken vor: Es soll Einrichtungen der Grundversorgung, der Regel- und Schwerpunktversorgung sowie der Maximalversorgung geben, für deren Zuordnung jeweils Mindeststandards bei der Ausstattung definiert werden. Besonderen Stellenwert erhalten die Häuser der Grundversorgung (»Level I«), die flächendeckend die wohnortnahe Versorgung sicherstellen sollen. Um die Sache noch komplizierter zu machen, werden sie unterteilt in Kliniken, die die Notfallversorgung sicherstellen (»Level In«) und solche, die eine integrierte ambulante und stationäre Versorgung anbieten (»Level Ii«). Letztere Gruppe soll die Trennung zwischen »ambulant« und »stationär« überwinden. Die Kommission möchte diese Krankenhäuser aus den Fallpauschalen herausnehmen und die Versorgung über Tagespauschalen bezahlen. Warum diese Finanzierung allerdings weniger an ökonomischen Vorgaben orientiert sein sollte als die bisherige, bleibt das Geheimnis der Experten.

Das 2015 gegründete Bündnis »Krankenhaus statt Fabrik«, dem u.a. der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VDÄÄ), ATTAC, die Soltauer Initiative, der Verein Solidarisches Gesundheitswesen und der Verdi-Bundesfachbereich Gesundheit angehören, hatte kurz vor Veröffentlichung des Lauterbach-Konzeptes betont, dass »der Grundpfeiler der Krankenhausreform eine konsequente Abkehr von Preisen« sein müsse. An deren Stelle solle eine kostendeckende und bedarfsorientierte Finanzierung treten. »Krankenhäuser müssen sich nicht rechnen, und auf dem Rücken von Personal und Patient*innen darf kein Profit gemacht werden«, erklärte Arndt Dohmen vom Bündnis.

Kritik am Konzept kam auch von der Gewerkschaft Verdi, in der viele Pflegekräfte organisiert sind. Zwar habe die Regierungskommission mit dem Fallpauschalensystem die zentrale Ursache für vorhandene Defizite in den Krankenhäusern korrekt benannt, erklärte die Leiterin des Bereiches Gesundheitspolitik, Grit Genster. Doch die konkreten Empfehlungen griffen zu kurz, da »große Teile der Krankenhausversorgung weiter durch DRGs, also Fallpauschalen, finanziert werden«. Verdi fordere hingegen weiter die vollständige Abkehr solcher »Diagnosis-Related Groups« (DRGs) hin zu einer tatsächlich kostendeckenden Finanzierung. Kritisch äußerte sich Genster auch zu den Tagespauschalen in den künftigen »Level-Ii«-Häusern, weil »eine Pauschalfinanzierung immer den Anreiz« berge, »bei den Personalkosten zu sparen«, so dass ausgerechnet die belasteten Beschäftigtengruppen wieder unter Kostendruck gesetzt würden.