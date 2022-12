Olivgrün will Siegfrieden

Chris Emil Janßen / Imago Robert Habeck (Flensburg, 23.12.2022)

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ist augenscheinlich in seinem Fachbereich nicht übermäßig gefordert und nutzt die Zeit, um sich kurz vor dem Jahresende auch auf dem Feld außenpolitischer und militärischer Fragen sowie – indirekt, aber deutlich – als Befürworter einer militärischen Entscheidung des Ukraine-Krieges zu profilieren. Der Vizekanzler bejubelte am Donnerstag gegenüber dpa die »westlichen« Waffenlieferungen an Kiew und gab sich überzeugt, dass Russland in der ­Ukraine auf eine Niederlage zusteuere. »Niemand hätte gedacht, dass das Jahr 2022 so endet«; Putin verliere »diesen Krieg auf dem Schlachtfeld«. Das sei dem Umstand zu verdanken, dass die ukrainische Armee Waffen aus der EU, den NATO-Ländern und den USA erhalte und diese Waffen »geschickt und strategisch, klug und heldenhaft« einsetze.

Er sei »dafür, dass Deutschland zusammen mit den Alliierten die Ukraine so unterstützt, dass sie diesen Krieg gewinnen kann«, führte Habeck weiter aus. Habeck begrüßte, dass die USA dem Land das Flugabwehrraketensystem MIM-104 (»Patriot«) liefern. Für die Bundesrepublik gelte: »Wir unterstützen die Ukraine auch mit schweren Waffen, seit Monaten, und wir werden das weiter tun.« Die Bundesrepublik habe die »Panzerhaubitze 2000« geliefert, stelle »Gepard«-Flugabwehrkanonenpanzer und unterstütze die Ukraine zudem mit dem Luft-Luft-Lenkflugkörper »IRIS-T«. Ansonsten machte Habeck klar, dass für ihn die Vorstellungen Kiews dafür maßgebend sind, was unter einem »Sieg« zu verstehen ist. Auf die Frage, was er als Sieg für das Land betrachte, antwortete er, es wäre »fahrlässig und hochnäsig, fast zynisch, wenn Deutschland, Europa und die westliche Welt der Ukraine sagen würden, wann sie erfolgreich genug sei«.

Widerspruch kam von Michael Schulze von Glaßer, politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und -gegner (DFG-VK). »Habecks Jubel darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine noch lange nicht zu Ende ist«, sagte er am Donnerstag auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung. Am Ende würden nur Verhandlungen zum Frieden führen. Aktuell könne der Krieg jederzeit eskalieren, so Schulze von Glaßer: »Der deutsche Wirtschaftsminister sollte sich also mit seinen ›Mission-Accomplished‹-Worten zurückhalten.« Zudem solle Habeck alle Folgen der deutschen Waffenlieferungen reflektieren. Spätestens seit der russischen Teilmobilmachung befänden sich im Kriegsgebiet viele junge Männer, »die zum Dienst an der Waffe gezwungen wurden und nun von deutschen Granaten und Raketen getötet werden«.