Zuviel gezwitschert

Carlos Barria/REUTERS Politiker befürchten unter der Führung Musks ein »wettbewerbswidriges« Verhalten des US-Techgiganten

Twitter steht in Europa unter Druck. Dem Unternehmen drohen hohe Geldstrafen, nachdem die irische Datenschutzbehörde Ermittlungen eingeleitet hat. Gegenstand der Untersuchung ist ein mutmaßliches Datenleck, durch welches im vergangenen Jahr die persönlichen Daten von Millionen Nutzern abgeflossen sein sollen, erklärte die Behörde am Freitag.

Die irische Datenschutzkommission berief sich dabei auf mehrere internationale Medienberichte. »Diese Datensätze enthielten Berichten zufolge personenbezogene Daten von etwa 5,4 Millionen Twitter-Nutzern weltweit«, erklärte sie. In den Datensätzen sollen Twitter-IDs mit E-Mail-Adressen und/oder Telefonnummern der betroffenen Personen verknüpft worden sein. Nach Gesprächen mit Verantwortlichen bei Twitter sei man zu der Auffassung gelangt, dass »eine oder mehrere Bestimmungen« der Allgemeinen Datenschutzverordnung der EU verletzt worden sein könnten. Und man gehe davon aus, sie könnten auch weiterhin verletzt werden.

Die irische Datenschutzbehörde ist die oberste Aufsichtsbehörde für einige der größten Tech-Firmen des Silicon Valley, die einen EU-Stützpunkt in Irland eingerichtet haben. Nach der Datenschutzgrundverordnung ist sie befugt, Geldbußen in Höhe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens zu verhängen.

Der Abfluss der Daten soll zwar schon vor der Übernahme von Twitter durch den Tesla-Milliardär Elon Musk geschehen sein, doch das Chaos nach der Übernahme hat offenbar Einfluss auf die Untersuchung. Denn in dem Unternehmen wurden laut einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg jene Schlüsselpositionen gestrichen, welche die Einhaltung von Vorschriften überwachen sollen. Das habe Bedenken aufkommen lassen, hieß es am Freitag. Bezweifelt werde, dass der Konzern noch in der Lage sei, Nutzerdaten zu schützen.

Die Institutionen der Europäischen Union sind seit der Twitter-Übernahme durch Musk besonders streng mit dem Unternehmen. Nur wenige Stunden nachdem das Geschäft abgeschlossen war, schickte EU-Kommissar Thierry Breton eine Warnung an den neuen Eigentümer und forderte den Konzern auf, »sich an unsere Regeln zu halten«. Auch aus der Bundesregierung erhält Twitter Gegenwind: Die Social-Media-Plattform solle in Europa unter direkte Aufsicht der EU-Kommission gestellt werden, forderte etwa Sven Giegold (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär für Wettbewerbspolitik im Bundeswirtschaftsministerium, in einem Brief an Breton und seine Amtskollegin Margrethe Vestager. Dadurch solle ein wettbewerbswidriges Verhalten von Firmenchef Elon Musk unterbunden werden.

»Mit großer Sorge« habe er »Twitters Plattformregelungen, deren abrupte Änderungen und willkürliche Anwendung zur Kenntnis genommen«, heißt es in dem Brief Giegolds, aus dem die Deutsche Presseagentur vergangenen Donnerstag zitierte. Die Brüsseler Behörde solle deshalb so schnell wie möglich die nötigen Prüfungen durchführen, um Twitter als »Gatekeeper«, also einen marktdominierenden Konzern im Sinne des EU-Gesetzes für digitale Märkte (Digital Markets Act), zu benennen. Für Unternehmen mit diesem Status, wie etwa Amazon, Google oder Facebook gelten ab Mai besondere Auflagen, etwa bei Umgang mit persönlichen Daten von Nutzern.