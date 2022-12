Nachschlag: Schiffe versenken

ARTE / © 1952 Remus Films Ltd./All rights reserved/Licensed by Romulus Films Ltd. Schöner als im Frieden kann es nur im Krieg sein: Katharine Hepburn und Humphrey Bogart in »African Queen«

Es ist mitunter ganz schön peinlich, Filme wiederzusehen, die man früher einmal gemocht hat. Wie John Hustons »African Queen« mit Katharine Hepburn und Humphrey Bogart in den Hauptrollen. Heute reichen eigentlich ein paar Minuten, um wieder wegzuschalten und nach einer anderen Unterhaltung zu suchen, so dichtgepackt ist gleich der Anfang mit rassistischen Klischees und Stereotypen. Doch im Grunde geht es bei dem Film, von dem es im Abspann heißt, dass er nicht nur im Studio, sondern auch an Originalschauplätzen »in Afrika« gedreht worden sei, gar nicht um eine bestimmte Weltgegend oder ein Kapitel der Geschichte, geschweige denn die Verwüstungen, die Kolonialismus und Krieg anrichteten. Er zeigt schlicht eine Liebesgeschichte, ausgemalt mit Bildern, an denen Psychoanalytiker ihre helle Freude haben dürften. Wenn der Film auch eine politische Aussage hat, dann die: Der weißen Frau und dem weißen Mann ist »Afrika« herzlich egal, entscheidend ist, die Torpedos am Ende ins Ziel zu bringen. (jt)