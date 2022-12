»Quasi ein Zuschauer«

Juliane Wünsche

Ihre beiden aktuellen Gedichtbände »Artaud ist tot« (XS, 2022) und »Sag Ja zum Nein« (Moloko, 2022) sind, wenn ich es richtig sehe, bereits Ihr neuntes und zehntes Buch. Wie fing das bei Ihnen an mit dem Publizieren?

In den nuller Jahren veröffentlichte ich meine Gedichte viel in kleineren Literaturzeitschriften. Daran schlossen sich Lesungen hier in Berlin an, auf denen ich mit vielen Autoren in Kontakt kam. Einige hatten (und haben) kleinere Verlage und fragten mich, ob ich bei Ihnen ein Buch veröffentlichen möchte. Und so läuft es eigentlich bis heute. In der Regel kommen die Verleger auf mich zu. So erspart man sich immerhin die mühsame Suche nach einem Verlag.

In »Artaud ist tot« findet sich das Mainstreamgedicht, in dem Sie mehr oder weniger harmlose Allerweltswörter aufzählen, die höhere Innerlichkeit ausdrücken sollen. Ein Gedicht legt dar, warum Rolf Dieter Brinkmann das nach ihm benannte Stipendium nie erhalten hätte. Im Prinzip betreiben Sie eine Art Literaturbetriebskritik in lyrischer Form, oder?

Ja, das kann man so sagen. Aber ich hoffe, dass es nicht nur so ist. Der Literaturbetrieb ist ja nur ein Subsystem eines viel größeren Systems, das gemeinhin als Kapitalismus bezeichnet wird. Kritik am Literaturbetrieb gibt es seitens der Autoren übrigens sehr häufig. Sie löst mitunter heftige Diskussionen aus. Allerdings findet das ganze hauptsächlich in den sozialen Netzwerken wie Facebook statt und so gut wie gar nicht in der Literatur selber. Wenn sich jedoch am Literaturbetrieb etwas ändern soll, dann sollte die Kritik in den literarischen Texten untergebracht werden – auch auf die Gefahr hin, dadurch als Autor ignoriert oder abgelehnt zu werden. Es wird ja immer gesagt, dass sich speziell mit Lyrik kein Geld verdienen ließe. Dann sollte man sich doch Kritik am Literaturbetrieb »leisten« können.

Nun gilt ja Lyrik generell als marginalisierte Form, anderseits reden gelehrige Leute auch gerne von der Königsdisziplin der Literatur. Ihre Lesungen wiederum haben für mich einen ziemlich hohen Unterhaltungswert: Es geht eben nicht ums Nichtverstehen einer sprachsensiblen Satzverwirrung. Wie wichtig ist Ihnen Performance? Denken Sie beim Schreiben schon ein Publikum mit?

Eigentlich mag ich Lesungen nicht besonders. Aber man kommt heute gar nicht mehr drum herum, möchte man heute noch mit Lyrik wahrgenommen werden. Dabei ist das Publikum hier in Berlin recht speziell, um nicht zu sagen: reserviert. Man muss sich als Autor schon einiges einfallen lassen, um die Leute aus der Reserve zu locken. Letztlich geht es darum, Wirkung zu erzielen. Mit konventioneller Naturlyrik kommt man in den Kneipen der Innenstadtbezirke nicht weit. So gesehen sind meine längeren Gedichte schon ziemlich stark auf den Auftritt hin geschrieben. Bevorstehende Lesungen motivieren mich meistens auch, mal wieder etwas Neues zu schreiben. Es ist toll, sich beim Schreiben ein Gegenüber vorzustellen, eine Gruppe, der man als einzelner gegenübersteht.

Viele Ihrer Gedichte arbeiten recht exzessiv mit Wiederholungen, spielen mit einem Listencharakter. Sie dreschen Phrasen das Verlogene aus. Das funktioniert auch über die Verwendung von ramschartigem Material, wie Social-Media-Kommentaren, es gibt keine naturberauschten Fremdwortkaskaden à la »Ich sehe was, was du nicht siehst, und kenn’ ein Wort dafür«. Was ist Ihnen poetologisch wichtig?

Über die Jahre haben sich bei mir drei Kriterien herausgebildet, die zumindest meine längeren Gedichte erfüllen sollten: Sie sollten verständlich sein, einen sozialkritischen Ansatz verfolgen und dennoch unterhalten. Denn wenn die Texte unterhaltsam sind, nehmen die Leute einem auch schwierige Themen wie Tod, Politik, Einsamkeit etc. ab. Im besten Fall nimmt man anderen die Angst davor. Mit diesem Ansatz kann ich mittlerweile über fast »alles« schreiben. August Stramm sagte einmal: Alles ist Gedicht. Das war vor über 100 Jahren. Es geht darum, erst einmal alles zuzulassen, nicht schon vorher vermeintlich niedere Sprachebenen, zum Beispiel Fäkalsprache, auszuschließen. So erklärt sich auch das Listenartige, Provisorische meiner Texte. Das Internet besteht ja überwiegend aus Listen. Google, Amazon, Facebook etc.: Die Ergebnisse, die uns angezeigt werden, sind alles Listen.

Ihre Lyrik erschien bislang in kleineren Verlagen, Widerstandsnester innerhalb des Betriebs, könnte man sagen. Wie würden Sie diese Publikationssphäre beschreiben? Die Bezeichnungen »Szene« und »Betrieb« meinen ja nicht dasselbe, aber sie teilen sich doch einen gemeinsamen Raum, oder?

»Szene« ist eher positiv konnotiert, »Betrieb« eher negativ. Wer »Szene« sagt, meint häufig das Milieu, dem man selber angehört bzw. sich zugehörig fühlt. Dabei müsste man eigentlich von Gruppen bzw. Grüppchen sprechen, in denen sich Autoren bewegen. Eine oder gar die »Szene« gibt es nicht. Es ist ambivalent. Einerseits benötigt man vermutlich immer eine Szene, um mit seinen Texten Anerkennung zu erfahren, andererseits brauchen die wirklich guten Autoren keine Szene. Sie sind ihre eigene Szene. »Szene« bedeutet ja immer auch, sich irgendwelchen Regeln zu unterwerfen, vor allem ästhetisch. Beim Schreiben geht es jedoch darum, Regeln zu brechen. Zum Literaturbetrieb kann ich gar nicht so viel sagen, da ich mich eher am Rand bewege, quasi ein Zuschauer bin. Für mich ist der Betrieb wie ein riesiges Gefäß, in das man alles Mögliche hineinprojizieren kann, auch negative Emotionen. Das hat etwas Entlastendes, ja Befreiendes.