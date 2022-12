Malochen wie Methusalem

Frank Rumpenhorst/dpa Kapitalvertreter wollen bis ins hohe Alter schuften lassen, Altersarmut und geringe Rente zwingen immer mehr Senioren ohnehin dazu

Immer mehr Menschen gehen auch im hohen Alter noch einer Erwerbsarbeit nach. Laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch berichtete, ist die Zahl derer, die etwa trotz Rente noch schuften, in diesem Jahr erneut gestiegen. Demnach waren 2022 mehr als eine Million Beschäftigte (1.066.895) 67 Jahre oder älter, 15.000 mehr als 2021 und 200.000 mehr als 2015. Mehr als 400.000 Beschäftigte sind demnach bereits über 70 Jahre alt, 138.000 über 75, mehr als 13.000 sogar noch in einem Alter von über 85 Jahren erwerbstätig.

Dass schon niedrige Renten und Altersarmut immer mehr Menschen in die Erwerbstätigkeit zwingen, reicht manchen aber noch nicht aus. Kapitalvertreter-Präsident Rainer Dulger erneuerte am Mittwoch im Gespräch mit dpa seine Forderung nach einer Abschaffung eines früheren Renteneintrittsalters, etwa der »Rente mit 63«. Außerdem wünscht sich Dulger eine Koppelung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung. Dann müssten auch keine Entscheidungen mehr getroffen werden, »die vielleicht unpopulär sind«, und es führe zu einem »Automatismus, der in die richtige Richtung geht«, fabulierte der Kapitalguru von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Während die Maloche für viele im hohen Alter weitergeht, verzeichnete die Rentenversicherung im laufenden Jahr einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Gegenüber dpa erklärte Versicherungspräsidentin Gundula Roßbach, bei vorgezogenen Renten gebe es ab 2023 keine Zuverdienstregeln mehr. Neben der »Rente ab 63« könne man dann »unbegrenzt hinzuverdienen«.

Was auch nötig ist. Denn nur wer bereits 45 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat und vor 1953 geboren wurde, verfügt »ab 63« auch über eine volle Rente. Wer 35 Beitragsjahre vorweisen kann, muss für jeden Monat, den er vorzeitig in Rente geht, mit bis zu 10,8 Prozent, gekürzten Bezügen leben. Das ist beim derzeitigen durchschnittlichen Rentenniveau ohne Nebenerwerb kaum möglich.

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch forderte gegenüber dem RND eine Erhöhung des Rentenniveaus auf 53 Prozent sowie eine Mindestrente von 1.200 Euro. Angesichts der Rekordinflation werde eine große Rentenreform immer dringlicher, so der Fraktionsvorsitzende. Es brauche außerdem »attraktive Jobs für Menschen über 60«.