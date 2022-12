Nachschlag: Arm und Reich

Courtesy/Everett Collection/imago images Als »Working Girl« spart Ophelia (Jamie Lee Curtis, M.) sich ein kleines Vermögen an, um schließlich nie wieder arbeiten zu müssen

Diese Komödie von 1983 sollte auf keiner Weihnachtsfilmliste fehlen. So falsch der deutsche Titel ist, so treffend ist das Original. »Trading Places« von Regisseur John Landis verhandelt frei nach Mark Twain die alte Frage, ob Armut und Reichtum das Ergebnis sozialer Umstände oder persönlicher Charaktereigenschaften sind. Marxisten kennen die Antwort. Das stinkreiche Brüderpaar Randolph und Mortimer Duke ersinnt ein praktisches Sozialexperiment für seine Wette darauf, was von beidem richtig ist. Die Brüder arrangieren, dass der in ihrem Unternehmen sehr erfolgreiche Warenterminbörsenmakler Louis Winthorpe III zum Aussätzigen wird, während sie an dessen Stelle den bettelarmen Straßengauner Billy Ray Valentine ins Upperclass-Leben hieven. Mit Billy Ray lernen wir, wie die Börsenzockerei funktioniert. Und mit Luis entdecken wir die Lage der arbeitenden Klasse in Philadelphia. Schließlich muss er seine Wut auf Billy Ray vergessen und mit ihm die Duke-Brüder in deren eigenem Spiel schlagen. (mb)