»Der Konflikt ist in einer neuen heißen Phase«

Helmut Fricke/dpa Blockadeaktion von Waldschutzaktivisten an einer Brücke im Stadtteil Fechenheim (Frankfurt am Main, 17.9.2022)

Es gibt Anzeichen, dass für Anfang 2023 die Zerstörung des Fechenheimer Waldes geplant ist. Viele Organisationen rufen für den Tag X der Räumung zu Protesten auf. Wie lange währt der Kampf um den Wald in Frankfurt am Main?

Seit den 70er Jahren dauern die Proteste an, um den Ausbau der Autobahn und des Riederwaldtunnels zu verhindern. Einer der maßgeblichen Akteure war und ist das Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn. Der BUND strengte Klagen vor Gericht dagegen zum Arten- und Naturschutz an. All das konnte das Autobahnprojekt bisher nicht stoppen. Seit dem Klimastreik am 23. September 2021 ist der Konflikt in einer neuen heißen Phase. Die seither gemeinsam mit verschiedenen Organisationen initiierte Waldbesetzung führte dazu, dass die Autobahn-GmbH daran gehindert wurde, ihre Pläne umzusetzen.

Ist der Winter eine günstige Gelegenheit zur Räumung, weil wetterbedingt weniger Aktivisten vor Ort sind?

Bundesweit ist es aus Gründen des Vogelschutzes nur zwischen Oktober und März erlaubt zu roden – im Fechenheimer Wald aufgrund der Besonderheit einer starken Fledermauspopulation erst ab November. Dass es vor der zweiten Januarwoche zur Räumung des Hüttendorfes im Wald und zur Rodung kommen wird, ist unwahrscheinlich. Für den 9. Januar hat die Polizei Stadtverordnete, Mitglieder des Ortsbeirats und parlamentarische Beobachter zur Besprechung eingeladen. Auch aus anderen Gründen wird es für die Autobahn-GmbH knapp. Im Sommer entdeckten Aktivistinnen eine vom Aussterben bedrohte Käferart im Wald. Ein im Auftrag der Autobahn-GmbH erstelltes Gutachten kam zum Ergebnis, Rodung und Bau könne man trotz des geschützten »Heldbockkäfers« vorantreiben. Der BUND will das prüfen.

Gibt es noch weitere Hindernisse?

Am Freitag wurde bekannt, dass die untere Forstbehörde des Landes Hessen keine Genehmigung gibt, um eine sogenannte Sicherheitszone während der Rodung einzurichten. Dann kann nicht geräumt werden. Wir halten den gesamten Bundesverkehrswegeplan für verfassungswidrig, weil es keine rechtliche Möglichkeit gibt, aus Klimaschutzgründen Autobahnbau in Deutschland zu verhindern.

Wie agieren die Grünen in Hessen?

Der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir treibt den Autobahnbau voran – nach dem Bau der A 49, der mit der Rodung des Dannenröder Waldes verbunden war, will er jetzt die A 66 durchsetzen sowie auch andere Ausbauten. Mit dem Agieren der Forstbehörde deutet sich erstmals ein Anhaltspunkt dafür an, dass unterschiedliche Kräfte wirken. Die Grünen in der Frankfurter Stadtregierung äußern sich gegen den Autobahnausbau, vermeiden es aber, die Koalition dort mit SPD, FDP und Volt auf Linie zu bringen.

Wieso macht die Autobahn-GmbH unbeeindruckt weiter, nachdem die Weltnaturkonferenz in Montreal gerade »eine Einigung für den globalen Schutz der Natur« verkündete?

Der Abschluss solcher Abkommen, wie auch das der Pariser Klimakonferenz, macht sich gut auf dem diplomatischen Parkett. Zwar sind sie wichtig, aber aufzuhalten ist unsere Ökonomie so nicht, die dem Wachstumszwang der kapitalistischen Ordnung unterliegt. Das Auseinanderklaffen dieser Verträge und deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten ist bekannt. Wir müssen damit umgehen. Die Waldbesetzer bereiten sich auf eine mutmaßlich kommende Räumung vor. Der Kampf wird weitergehen.

Und was geschieht aktuell im Wald?

Die Polizeipräsenz im Fechenheimer Wald ist groß. Um die Räumung und Rodung vorzubereiten, bedrohten Polizisten in den vergangenen Wochen Waldbesetzerinnen und -schützer mit Knüppeln oder Pfefferspray.

Was kann man aus bisherigen Auseinandersetzungen um Rodungen lernen?

Die Taktik des zivilen Ungehorsams der Waldbesetzung ist wirkmächtig; vor allem, wenn sie zusammen mit anderen Akteuren und Strategien läuft: mit Demos, politischem Druck und auch juristisch. Selbst wenn es scheint, als wäre politisch nichts mehr zu richten, entstehen Dynamiken, um Konflikte im Sinn der Klimagerechtigkeitsbewegung zuzuspitzen.