Bidens Musterschüler

F. Kern/Future Image/imago Wurde im Oktober 2021 noch als »gefährlichster Mann Europas« bezeichnet: Finanzminister Christian Lindner

Der Finanzminister ist auf Formsuche. Mit dem Eintritt ins Regierungskabinett hatte sich die Welt vor Christian Lindner gefürchtet. Die US-Ökonomen Joseph Stiglitz und Adam Tooze bezeichneten ihn wegen seines geplanten Kürzungskurses im Oktober 2021 als »gefährlichsten Mann Europas«. Zum Jahresende 2022 ist es ruhig um Lindner geworden. Statt Einhaltung der »Schuldenbremse« musste der FDP-Mann die Verabschiedung diverser »Sondervermögen« verkünden. Das Gelb der Ampel droht zu verblassen.

Um seine Klientel zu beruhigen, hat Lindner in seinem Haus Maßnahmen für ein »Wachstumspaket 2023/24« ausarbeiten lassen, die die FAZ exklusiv in der Mittwochausgabe präsentierte. Der Minister besinnt sich in dem Papier auf seine Urinstinkte. Gefordert wird darin, »nach einem Jahrzehnt der Verteilungspolitik und der Nachfragestärkung« eine »ordnungspolitische Trendwende zur Angebotspolitik« einzuleiten. Der Staat habe sich dank niedriger Energiekosten und gut ausgebildeter Fachkräfte »Standortnachteile« wie »hohe Steuern und Abgaben« und eine »komplexe Bürokratie« lange Jahre »einigermaßen leisten können«. Doch nun würden »die Kosten für das Wirtschaften in unserem Land in die Höhe« steigen, die »Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen« stehe unter Druck, weshalb Arbeitsplätze »nicht länger gesichert« seien. »Dieser Herausforderung können wir nicht dauerhaft mit mehr staatlichem Geld und industriepolitischen Subventionen begegnen«, heißt es in dem Papier. Es gelte, internationales Kapital ins Land zu locken, statt es zu vertreiben.

Darum geht es im Kern. Das deutsche Kapital steht unter Druck, weil die USA ihm die Bilanz verhageln. Ein langer Krieg in der Ukraine, die Aufgabe des Russland-Geschäftes, vor allem aber die Sprengung der billigen Energieversorgung schmälern den Profit. Washington hat mit umfangreichen Subventionsprogrammen noch einen draufgesetzt und wirbt Kapital aus Europa ab. Wie üblich entgegnet die Bundesregierung darauf mit dem nächsten Schritt im Dumpingwettbewerb. Lindner agiert dabei als Musterschüler der USA. Bereits im Mai hatte er eine »Zeitenwende in der Finanzpolitik« angekündigt, die unter anderem die Einhaltung der »Schuldenbremse« im kommenden Jahr beschwor. Statt seinen »Wachstumspakt«, der am 22. Dezember fertiggestellt wurde, der Öffentlichkeit zu präsentieren, zog der Finanzminister es vor, am selben Tag unter vier Augen im Interview mit dem US-Wirtschaftsportal Bloomberg die transatlantische Freundschaft zu beschwören. Er sei »besorgt« wegen der von Washington getroffenen Maßnahmen, sei sich aber sicher, dass man im Rahmen einer »Handelsdiplomatie« eine Lösung finden werde. »Wertepartner sollten als Handelspartner bevorzugt werden.« Er habe die »Vision einer Freihandelszone liberaler Demokratien« und der »nächste Schritt sollte die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa sein«.

Um attraktiv fürs Kapital zu bleiben, will Lindner eine »steuerpolitische Brandmauer« vor Konzerne ziehen. Erleichterungen sollen Unternehmen durch die Einführung vereinfachter Abschreibungsmethoden, finanzieller staatlicher Forschungsförderung und von Investitionsprämien zukommen. Öffentliche Vergabeverfahren sollen erleichtert werden. Wie in den Plänen des EU-US-Handelsabkommens TTIP vorgesehen, können dadurch Arbeitsschutzstandards unterlaufen werden. Auch Umweltschutz stört nur. Frackinggas soll nicht nur aus Katar importiert, sondern auch in Deutschland mit Gift aus Schiefergestein gepresst werden. Kernkraftwerke sollen länger als von der Regierung beschlossen bis April 2023 am Netz bleiben und die Erhöhung des Preises für CO2-Emissionen zurückgenommen werden.

Der nächste Angriff auf die Arbeiterklasse kommt subtil daher. Der Arbeitsmarkt solle »beschäftigungsfreundlich« gestaltet werden. Um Arbeitszeiten auszuweiten, sollen Überstunden steuerfrei ausgezahlt werden. Im nächsten Jahr sollen Beschäftigte in den Genuss einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung kommen. Gemeint ist nicht, dass Beschäftigte in die unternehmerischen Entscheidungen eingreifen dürfen. Ihnen soll es lediglich gestattet werden, das Verlustrisiko mitzutragen. Die Einkommenssteuer soll abgesenkt werden, um die staatlichen Sozialleistungen zu schmälern. Und auch für die Ärmsten hat Lindner noch etwas im Angebot. Staatliche Transferleistungen müssten so aufeinander abgestimmt werden, dass die Arbeitsanreize gestärkt würden. Denn »bei der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung besteht sonst die erhebliche Gefahr, dass aus guten Motiven die Arbeitsanreize für Geringqualifizierte beeinträchtigt werden.« In Zukunft müssten »Leistungsausweitungen unterbleiben«. Wenn Lindners Wunschzettel im Kabinett durchgeht, hat sich der Krieg in der Ukraine für das deutsche Kapital doch noch gelohnt.