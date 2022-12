Trübe Gewässer

Paul Zinken/dpa

Polizeitaucher aus mehreren Bundesländern suchten auch am zweiten Weihnachtsfeiertag im Neuköllner Schiffahrtskanal nach »Beweisstücken« im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden vom November 2019. Kurz vor Weihnachten war – offenbar nach einem Hinweis aus dem Täterkreis an die Ermittler – ein erheblicher Teil der Beute in Berlin aufgefunden worden. Der Tauchgang im Kanal war bislang allerdings erfolglos. Dem Vernehmen nach haben die Taucher kaum Sicht und können den Grund lediglich abtasten. Bis Donnerstag soll noch gesucht werden. (jW)