Brandenburger Zahlenspiele

Auch beim Einsperren von Unerwünschten wird gespart: In dem geplanten Abschiebezentrum am Flughafen »Willy Brandt« BER sollen weniger Kapazitäten für den sogenannten Ausreisegewahrsam vorgehalten werden. Das hat Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) laut einem Bericht vom Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Vorgesehen seien nun 48 statt 64 Plätze. »Wir schätzen den Bedarf geringer ein, als ursprünglich von der Bundesregierung angemeldet«, so Stübgen. Die zuvor geäußerte Kritik seitens der Grünen verunglimpfte der CDU-Politiker als »inszenierte Aufregung«.

Man habe wiederholt betont, »dass die geplanten Kapazitäten viel zu hoch und nicht zu rechtfertigen« seien, erklärte die Sprecherin für Asyl der Grünen-Landtagsfraktion, Marie Schäffer, am Donnerstag auf jW-Anfrage. Sie begrüße, dass die Zahl »nach unten korrigiert« wurde. Aus Schäffers Sicht bedeuten die Pläne jedoch »immer noch eine Vervielfachung der Kapazitäten«, während »nachvollziehbare Berechnungen zum Bedarf« bislang nicht vorgelegt worden seien. An den grundlegenden Problemen des Vorhabens ändere sich durch die Ankündigung von Stübgen »leider nichts«.

Auch die seit der Landtagswahl 2019 nicht mehr an der Regierung beteiligte Linkspartei fordert eine nachvollziehbare Analyse des tatsächlichen Kapazitätsbedarfs. Die von Stübgen angekündigte Reduzierung verdeutliche, »dass die angeblichen Bedarfe, die für das Projekt vom Innenminister angeführt wurden, gar nicht da sind«, so die migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Andrea Johlige, in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auch die anderen Bestandteile des von der Regierung nur »Behördenzentrum« genannten Projekts seien »völlig überdimensioniert«. Die bisherige Planung bezeichnete Johlige als »unausgegoren«.

Laut Aufenthaltsgesetz können Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft für bis zu zehn Tage in »Ausreisegewahrsam« genommen werden, wenn ihre Ausreisefrist erheblich überschritten wurde und »der Ausländer ein Verhalten gezeigt hat, das erwarten lässt, dass er die Abschiebung erschweren oder vereiteln wird«, wie es im Paragraf 62 b heißt. Zunächst wird dafür eine richterliche Anordnung benötigt.

»Jeder einzelne Gewahrsamsplatz ermöglicht einen Freiheitsentzug zuviel«, betonte Vincent da Silva vom Flüchtlingsrat Brandenburg am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung. Es brauche keinen Innenminister, der sich »bei der Planung seines Abschiebezentrums in Zahlenspielen verliert«. Da Silva forderte eine Politik, die sich »in langfristiger Perspektive um die Verbesserung der Unterbringungs- und Wohnsituation von geflüchteten Menschen« kümmert, bessere Teilhabemöglichkeiten schafft und »Willkommenskultur« fördert. Die von Stübgen verkündete Reduzierung zeige, »wie berechnend« der Innenminister vorgehe, um Menschen »effizienter« abschieben zu können. Der Ausreisegewahrsam sei – neben der geplanten Steigerung der Flughafenasylverfahren – ein »essentieller Baustein« des Abschiebezentrums, erklärte da Silva.

Es sei zudem »skandalös«, dass der Minister ohne vorliegende Bedarfsanalyse für das mit Kosten in Höhe von 315 Millionen Euro veranschlagte Abschiebezentrum angekündigt habe, »bereits vertragliche Bindungen mit dem Investor einzugehen«, kritisierte Linke-Politikerin Johlige in ihrer Mitteilung. Die »erheblichen Bedenken« hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens bestünden weiter, erklärte die Grünen-Abgeordnete Schäffer gegenüber jW. Die Politikerinnen spielen damit auf den mutmaßlichen Filz zwischen Innenministerium und dem vorbestraften Immobilienkapitalisten Jürgen B. Harder an. Harder wurde offenbar der Auftrag für das Abschiebezentrum unter Umgehung des damals Linke-geführten Finanzministeriums gegeben. »Der Haushaltstitel hat einen Sperrvermerk«, betonte Schäffer. Er könne nur aufgehoben werden, »wenn alle Bedenken zur Notwendigkeit der Kapazitätserhöhungen und zu vergaberechtlichen Fragen ausgeräumt sind«.