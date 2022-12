Elon Musk unter Druck

Jakub Porzycki/IMAGO »Eine Form des Populismus, mit der längst gefällte Entscheidungen kaschiert werden sollen«

Eines muss man Elon Musk lassen: Der Multimilliardär schafft es immer wieder, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nachdem er die Social-Media-Plattform Twitter übernahm und in Turbulenzen stürzte, ließ er das Publikum durch Akklamation entscheiden, ob er weiterhin den Konzern führen solle. Eine Mehrheit sprach sich für seinen Abgang aus, und am Dienstag verkündete Musk, er sei auf der Suche nach einem Nachfolger. »Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen!« schrieb er auf Twitter. Langfristig wolle er nur noch die »Software- und Server-Teams« leiten.

Die Umfrage, an der sich rund 17,5 Millionen Nutzer von Twitter beteiligten, ist eine Form des Populismus, mit der längst gefällte Entscheidungen kaschiert werden sollen. Wie der US-amerikanische Sender CNBC am Dienstag berichtete, begann die Suche nach einer neuen Konzernspitze bereits vorher. Ohnehin hatte Musk erklärt, dass er bei Twitter nur vorübergehend Geschäftsführer sein werde.

In den vergangenen Wochen stand Musk wegen der Turbulenzen bei Twitter unter erheblichem Druck. Politiker und Investoren verloren zunehmend das Vertrauen in seine Fähigkeiten, Unternehmen zu leiten. Auch dem Autobauer Tesla und dem Raumfahrtunternehmen Space X steht er vor. Und so scheint Musks Rückzug bei Twitter dazu zu dienen, seine Position bei den anderen Unternehmen zu schützen.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Mittwoch, dass Investoren offen den Rücktritt von Musk bei Tesla fordern. Sie hegten Bedenken, dass Musk zu viel Zeit mit der Social-Media-Plattform verbringe und sich nicht ausreichend um den Autobauer kümmere. Zum Ausdruck brachte das kürzlich der langjährige Investor Ross Gerber. Auf Twitter schrieb er mit Blick auf den Mangel, es sei »Zeit für eine Veränderung«.

Laut CNBC wandte sich zudem US-Senatorin Elizabeth Warren an die Vorsitzende des Verwaltungsrates von Tesla, Robyn Denholm. In dem Schreiben äußerte Warren ihre Besorgnis darüber, dass Musk und der Vorstand möglicherweise gegen rechtliche Verpflichtungen gegenüber den Tesla-Aktionären verstoßen hätten. Dabei gehe es um angebliche Veruntreuung von Tesla-Ressourcen und Interessenkonflikten, die sich aus Musks Kauf von Twitter ergäben.

Anfang des Monats wandte sich auch der NASA-Administrator Bill Nelson an die Präsidentin von Space X, Gwynne Shotwell. Er fragte, ob Musks »Ablenkung« bei Twitter die Arbeit von Space X mit der Raumfahrtbehörde beeinträchtigen könnte. Der Sender NBC News hatte darüber berichtet.

Nach dem Kauf durch Musk brach bei Twitter Chaos aus, Werbekunden sprangen ab, Beschäftigte wurden im großen Stil entlassen oder ergriffen die Flucht. Von den einst 7.500 Twitter-Mitarbeitern sollen inzwischen rund 5.000 das Unternehmen verlassen haben. Trotz dieser Einschnitte ist der Konzern weit davon entfernt, einen Gewinn zu erwirtschaften. Am Dienstag erklärte Musk, die Plattform sei auf dem besten Weg, einen negativen Cashflow von drei Milliarden US-Dollar zu erreichen.

»Deshalb habe ich die letzten fünf Wochen damit verbracht, die Kosten wie verrückt zu senken«, rechtfertigte er die Massenentlassungen und anderen Einschnitte. Er verglich dabei die Plattform mit einem Flugzeug, das mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden zusteuert, die Triebwerke brennen und die Steuerung funktioniert nicht.

Dank seiner Maßnahmen sei Twitter nun allerdings auf dem besten Weg, einen Umsatz von etwa drei Milliarden US-Dollar zu erzielen. »Ich glaube jetzt, dass Twitter im nächsten Jahr tatsächlich gut dastehen wird«, erklärte Musk. Ungefähr werde die Gewinnschwelle beim Cashflow erreicht.

Wie Bloomberg weiter berichtete, wird bei Twitter darüber diskutiert, wie Funktionen zu Geld gemacht werden können. Eine Idee ist, Abstimmungen über wichtige politische Fragen auf Twitter nur noch für diejenigen möglich zu machen, die sich für acht US-Dollar im Monat ein Twitter-Abo leisten. Auch könnten Daten, etwa von Umfrageteilnehmern, künftig noch entschiedener kommerzialisiert werden.