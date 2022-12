Selbstzensur o muerte

Jose Luis Gonzalez/REUTERS »Gefährlichstes Land außerhalb eines Kriegsgebiets«: Journalisten mit Porträts getöteter Kollegen in Ciudad Juárez, Mexiko, Februar 2022

In diesem Jahr wurden bereits 67 Journalisten im Beruf getötet, heißt es im Jahresbericht der International Federation of Journalists (IFJ). Im Vorjahr lag die Zahl bei 47. Neben der Ukraine waren Haiti und Mexiko besonders gefährlich. Angesichts des Anstiegs forderte die IFJ konkretere Schutzmaßnahmen. »Die Aktionen krimineller Organisationen in Mexiko und der Zusammenbruch von Recht und Ordnung in Haiti haben zum Anstieg der Morde beigetragen«, sagte IFJ-Generalsekretär Anthony Bellanger bei der Vorstellung des Berichts: »Das Nichtstun wird nur diejenigen ermutigen, die versuchen, den freien Informationsfluss zu unterdrücken und die Möglichkeiten zu untergraben, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.«

Mexiko gilt als das gefährlichste Land für Journalisten, die außerhalb eines Kriegsgebiets tätig sind. Laut Reporter ohne Grenzen (Reporters sans frontières, RSF) starben 2022 sogar mehr Journalisten in Mexiko bei der Ausübung ihrer Tätigkeit als in der Ukraine: Hier waren es acht, in Mexiko elf. In den vergangenen fünf Jahren wurden in dem Land etwa 46 Journalisten bei ihrer Arbeit getötet, schreibt RSF, in den vergangenen zehn Jahren waren es »mindestens 80«.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (Committee to Protect Journalists, CPJ) führt in seiner Datenbank für Mexiko für das Jahr 2022 sogar 13 ermordete Journalisten auf. Das bisher letzte Opfer war der linke Journalist Fredid Román, der am 22. August vor seinem Haus von zwei unbekannten Attentätern erschossen wurde. Im September wurde dann Roberto Carlo Flores Mendoza zu einem von 27 in Mexiko verschwundenen Journalisten.

Zwei Wissenschaftler der Vanderbilt-Universität in Nashville und eine Wissenschaftlerin des Zentrums für wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Lehre (CIDE) in Mexiko-Stadt haben in einer neuen Studie untersucht, wie Gewaltandrohung und ein Klima der Angst Einfluss auf die Berichterstattung nehmen. Cassy Dorff, Colin Henry und Sandra Ley schreiben im Journal of Conflict Resolution, »es ist schwierig, in Mexiko, wo Zusammenarbeit von (gewalttätigen) staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren eng ist und Korruption die Politik auf lokaler und nationaler Ebene beeinflusst, genau festzustellen, wer für die Gewalt gegen Journalisten verantwortlich ist. Unsere Studie zeigt, dass es nicht nur Regierungen sind, die Journalisten und Medien direkt unterdrücken; auch die weiter gefasste Sicherheitslage beeinträchtigt den Informationsfluss und die Meinungsfreiheit.«

Das bezieht sich auf Kämpfe krimineller Banden um die Vorherrschaft im Drogenhandel, in Mexiko der zentrale Grund für die eingeschränkte Informationsfreiheit. Journalisten oder Angehörige seien in Gefahr, Opfer dieser Banden zu werden. Sie würden sich zunehmend selbst zensieren und immer weniger über Gewalt, Korruption, die politischen Verbindungen der Kriminellen und die politischen und sozialen Konsequenzen der Kämpfe berichten.

»Journalisten regieren auf den Druck, indem sie Inhalte so ändern, dass sie weniger spezifische Details über bewaffnete Akteure enthalten, die an gewalttätigen Ereignissen beteiligt sind«, heißt es in der Studie. Dies böte den Journalisten zwar einen gewissen Schutz und ermögliche es ihnen, weiterhin über riskante Themen zu berichten, die Berichterstattung werde dadurch aber ausgedünnt. Die Studie legt einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Gewalt und einem anschließenden Rückgang der kritisch-investigativen Berichterstattung darüber nahe und veranschaulicht dies anhand der Berichterstattung in der Tageszeitung Reforma.

Schutzmaßnahmen der Regierung gibt es, aber sie werden dem Ausmaß des Problems nicht gerecht. 2011 führte der damalige Präsident Felipe Calderón ein Programm ein, in dessen Rahmen Anfang 2022 rund 1.500 Menschen Personenschutz erhielten, da ihre Leben von Drogenbanden bedroht wurden – fast ein Drittel davon waren Journalisten.