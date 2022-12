kinofreund eG 2022 Esels Leiden: Einsam unter Kühen

So wie Friedrich Nietzsche einst flennte, als er nämlich den Kutscher auf das Droschkenpferd eindreschen sah. So brauchte es einen geschundenen Esel, um Jerzy Skolimowski zum Weinen zu bringen. Der Regieveteran, Jahrgang 1938, gab im Interview an, das letzte Mal im Kino geweint zu haben, als er den Film »Zum Beispiel Balthasar« sah. Der lief 1966. Der Mann scheint demnach eher nicht so nah am Wasser gebaut. Und die Hauptfigur in besagtem Klassiker von Robert Bresson ist ein Esel.

56 Jahre nach dem aufwühlenden Kinoerlebnis tut Skolimowski es Bresson gleich und verfilmt die Lebens- und Leidensgeschichte des sturen Lasttieres. »Eo« heißt die wortarme Parabel, in der das gleichnamige, stoische Tier vom Zirkusesel zum Fußballmaskottchen und nachher zum Pflegefall wird. Während die großen dunklen Augen in »Zum Beispiel Balthasar« aber in melancholischem Schwarzweiß funkelten, schaut der Esel in »Eo« meist tumb in die Kamera.

Der Esel immer ein Esel

Ja, Skolimowskis Hauptdarsteller fängt sich auch ein paar unverdiente Hiebe ein, ja, auch das erweckt Mitleid. Und eine ganze Reihe von Aufnahmen sind wirklich wundervoll. Ein einsamer Esel auf der Flucht, der an einem Staudamm vorbeiläuft oder inmitten einer Kuhherde als völlig Fremder vor sich hin trottet, wie das hässliche Entlein im Märchen – das macht schon was her. Auch in einem Tunnel, begleitet von Fledermausgeflatter und Orgelmusik, sieht so ein Esel gut aus.

Doch während das Original am ganz großen Rad dreht und die geschundene Kreatur inszeniert, Ohnmacht und Machtmissbrauch spürbar werden lässt, bleibt Skolimowskis Esel immer ein Esel.

Nun wäre es natürlich ungerecht, den »Balthasar«, der regelmäßig auf den vorderen Plätzen von All-time-Hitlisten landet, mit der Hommage Skolimowskis zu vergleichen. »Eo« hat dem Altmeister immerhin seine sechste Einladung zu den Filmfestspielen von Cannes eingebracht und befriedigt die Liebhaber einer pittoresken Kinomeditation. Warum Isabelle Huppert gegen Ende des Films in einer bäuerlichen Küche wutschnaubend Geschirr zerdeppert und nachher ihren erwachsenen Sohn auf die Lippen küsst, bleibt allerdings ebenso ein Rätsel wie die Szene, in der Eo vor einer Zoohandlung steht und in die Auslage glotzt. Hat er Mitleid mit den Goldfischen im Wasserglas? Sinniert er über Kants Freiheitsbegriff? Oder stiert er auf ein Häuflein schmackhaftes Heu?

Viel Leerraum

»Eo« ist Kino zum Mitdenken. Aber da gibt es mehr Leerraum, den es zu füllen gilt, als Denkanstöße. Noch ein bisschen schlimmer sogar. Die Szenen, in denen »Eo« zwischen Heuballen auf dem Acker vor sich hin kaut, während eine Gruppe ­behinderter Kinder bei wolkenlosem Himmel mit ihm und dem Heu spielt, darf getrost als Kitsch bezeichnet werden.

Im bereits erwähnten Interview ergänzt der Regisseur auch, er habe schon lange nicht mehr aus vollem Herzen gelacht und schmunzle nur noch gelegentlich, vor allem über seinen Hund. Nicht erst nach dem Betrachten von »Eo« stellt sich der Verdacht ein, dass Menschen, die weder weinen noch lachen, besser keine Filme machen sollten. Oder doch wenigstens nur welche von ihren Haustieren.