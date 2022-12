Potentiale heben

Katja Sponholz/dpa »Anspruch auf Mindestlohn gibt es hier nicht« – Arbeiterin Cora Jantzen in den Bübinger Werken, Saarbrücken, Juni 2022

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel hat die Bundesregierung nun das Potential von behinderten und schwerbehinderten Menschen erkannt. Der Referentenentwurf für ein »Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts«, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen wurde, benennt es natürlich nicht so direkt. Darin heißt es: »Für eine inklusive Gesellschaft ist es entscheidend, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt am Arbeitsleben teilhaben können. Auch vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftebedarfs ist es geboten, Menschen mit Behinderungen darin zu unterstützen, einer Erwerbsarbeit nachgehen zu können.«

Deutlicher sagte es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in den Stuttgarter Nachrichten vom Dienstag: »Damit Fachkräftemangel nicht zur Wohlstandsbremse wird, brauchen wir jeden klugen Kopf und jede helfende Hand.« Menschen mit Behinderungen seien »oft überdurchschnittlich qualifiziert und hochgradig motiviert«. Dass es für Unternehmen kein unbedingt größeres Risiko ist, Menschen mit Behinderung anzustellen, hatte im Mai bereits eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung herausgefunden. Dennoch lag die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen 2019 nur bei rund 57 Prozent gegenüber 82 Prozent bei Menschen ohne Behinderung. Bei Schwerbehinderten betrug sie 2017 (aktuellere Daten liegen nicht vor) sogar nur 49 Prozent.

Kern der Gesetzespläne ist es nun, dass Firmen höhere Ausgleichsabgaben zahlen sollen, wenn sie keine Schwerbehinderten beschäftigen, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Laut Sozialverband VdK kommen etwa 45.000 Unternehmen dieser Beschäftigungspflicht nicht nach. Unternehmen mit mindestens 60 Arbeitsplätzen sollen künftig pro nicht besetztem Pflichtarbeitsplatz 720 Euro monatlich zahlen – bislang ist es die Hälfte.

Zugleich will die Bundesregierung die Anreize für Unternehmen, Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen, erhöhen. »Wir verbessern die Beratung und Unterstützung der Arbeitgeber, gewähren schneller Unterstützung durch die Integrationsämter und erhöhen die möglichen Lohnkostenzuschüsse beim Budget für Arbeit«, versprach Heil.

Wie wenig es um Inklusion der Beschäftigten geht, kann man am Umgang mit Behindertenwerkstätten sehen. Der Referentenentwurf zur Förderung eines »inklusiven Arbeitsmarkts« sieht lediglich vor, dass die Möglichkeit, Mittel der Ausgleichsabgabe auch für »Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben – insbesondere für Werkstätten für behinderte Menschen« – zu verwenden, gestrichen werden soll. Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Werkstätten sind vorerst trotzdem nicht geplant.

Einen Anspruch auf Mindestlohn gibt es hier nicht. Der Verdienst ist so niedrig, dass die Betroffenen aufstocken müssen. Laut Bundesarbeitsministerium lag das monatlich verfügbare Einkommen von Werkstattbeschäftigten mit Rentenanspruch im Jahr 2019 bei durchschnittlich 1.046 Euro und von Werkstattbeschäftigten mit Anspruch auf Grundsicherungsleistungen bei 973 Euro. Gegenüber jW erklärte eine Sprecherin, das Ministerium unterstütze die Forderung nach einer »gerechten Entlohnung in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung«. Ob die Zahlung zum Beispiel des gesetzlichen Mindestlohns für die Werkstattbeschäftigten die »beste Lösung darstellt, ist im Rahmen des interdisziplinären Forschungsvorhabens, das das BMAS im August 2020 in Auftrag gegeben hat, zu untersuchen und zu diskutieren«.