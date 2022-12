Julian Stratenschulte/dpa Für Begleitpolizisten bei Abschiebeflügen gibt es Härteprämien (Flughafen Hannover, 6.1.2020)

Weil die an einer Abschiebung beteiligten Polizisten angeblich nicht erreichbar waren, ist ein suizidgefährdeter Mann trotz gegenläufigen Gerichtsbeschlusses nach Afrika abgeschoben worden. Diesen Fall hat die fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Clara Bünger, in der Fragestunde des Bundestages in der vergangenen Woche thematisiert. Ein im Kreis Viersen (NRW) lebender Kongolese, der bereits 1996 als Siebenjähriger mit seiner Familie nach Deutschland geflohen war und hier aufgrund einer psychischen Erkrankung unter Betreuung stand, wurde am 8. November 2022 von der Bundespolizei mit einem am Brüsseler Flughafen gestarteten Sammelrückführungsflug in den Kongo abgeschoben.

Das von der Anwältin des Betroffenen kurzfristig angerufene Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte die Abschiebung noch am selben Tag per Gerichtsbeschluss untersagt und einen Abbruch der laufenden Maßnahme verlangt. Die Anwältin konnte ihren Mandanten wenige Minuten vor diesem um 12 Uhr ergangenen Beschluss über das Mobiltelefon eines an der Abschiebung beteiligten Beamten erreichen, danach war kein Kontakt mehr möglich.

Auf Nachfrage Büngers erklärte die Bundesregierung nun in einer jW exklusiv vorliegenden Antwort, der Beschluss des Gerichts habe die Bundespolizei erst um 14.46 Uhr erreicht. Doch »während der Flugphase, der Zwischenlandung und auch bei der Landung in Kinshasa konnte keine Verbindung zu den Begleitbeamten der Bundespolizei aufgebaut werden, um Informationen weiterzugeben.« Grundsätzlich würde bei Bekanntwerden einer gerichtlichen Eilentscheidung zum Abbruch einer Rückführung versucht, die Begleitbeamten über Mobiltelefon zu informieren, versichert die Regierung. Warum es im konkreten Fall in den 13 Stunden zwischen dem Gerichtsbeschluss und der Landung im Kongo bei einer Zwischenlandung auf Zypern nicht gelungen ist, die Begleitbeamten zu verständigen, gibt die Bundesregierung nicht an. Besondere Umstände des Einsatzes oder der mobilfunktechnischen Rahmenbedingungen könnten dem im Einzelfall entgegenstehen, heißt es lediglich.

Es sei schwer vorstellbar, dass Bundespolizeibeamte trotz moderner Kommunikationsmittel während einer Abschiebung nicht erreichbar sind, empörte sich Bünger am Mittwoch gegenüber jW darüber, dass nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um die Abschiebung zu stoppen oder zumindest dafür zu sorgen, dass der Betroffene nach der Landung wieder zurück nach Deutschland gebracht wurde. »Es drängt sich der Verdacht auf, dass bei der Bundespolizei schlicht der Wille fehlt, die gerichtliche Entscheidung umzusetzen, weil die Abschiebung um jeden Preis vollzogen werden sollte«, so ihre Vermutung.

Dieser Wille fehlt womöglich schon deswegen, weil in der Bundespolizei regelrechte Abschiebeprämien gezahlt werden. Diesem Vorbild folgt nun auch das Land Berlin. Weil Abschiebungen körperlich und seelisch belastend sind – nicht etwa für die deportierten Flüchtlinge, sondern für die beteiligten Polizisten – sollen letztere eine Erschwerniszulage von 70 Euro bei Flügen innerhalb Europas und 100 Euro bei Fernflügen erhalten. Das hat der SPD-Grüne-Linke-Senat am Dienstag beschlossen.