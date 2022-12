»Solidarität ist Widerstand«. Kundgebung und Prozessbegleitung. Getroffen hat es eine, gemeint sind wir alle. Im November 2021 demonstrierten Hunderte Menschen gegen den Gesinnungsparagraphen 129 durch Berlin-Moabit. Gegen Ende der Demo provozierte die Polizei und nahm einige Genossinnen und Genossen fest. Heute findet nun ein Verfahren wegen angeblichen »Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte« gegen eine Demoteilnehmerin statt. Heute, 21.12., 10 Uhr. Ort: Amtsgericht Tiergarten, Wilsnacker Str. 4, Berlin. Veranstalter: Soligruppe No 129

»Abrüstung und gemeinsame Sicherheit statt Waffen und Sanktionen – Mahnwache für den Frieden«. Mahnwache an jedem Donnerstag, als nächstes am 22.12., 18 Uhr. Ort: Brunnen in der Bahnhofstraße, Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald

»Deutscher Kolonialismus und seine Folgen«. Ausstellung. Von den frühen deutschen Expansionsversuchen nach Übersee im 16. Jahrhundert über das deutsche Kolonialreich im Zeitalter des Hochimperialismus bis zum Kolonialrevisionismus und der Dekolonisation – diese Ausstellung widmet sich dem deutschen Kolonialismus und seinen Folgen. Ohne angemessenes Verständnis der Geschichte sind gegenwärtigen Herausforderungen von Kolonialismus, Migration, Flucht und Krieg nicht zu verstehen. Werktags bis 31. Januar, 9–18 Uhr. Ort: Galerie im Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, Berlin. Veranstalter: Afrika-Haus Berlin