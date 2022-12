Nachschlag: 1986

imago/ZUMA Press Das Lächeln der Mona Lisa (ohne Bart)

Die Karriere von Tom Cruise startete 1986 durch. Er spielte den Poolbillard-Hustler in Martin Scorseses »Die Farbe des Geldes« und natürlich den Nachwuchskampfpiloten ­Maverick in Tony Scotts »Top Gun«, einem Musterstück aus der Ära, die manche den »Zweiten Kalten Krieg« genannt haben. Das glamouröse Leben junger Marinekampfpiloten im Duell mit dunklen Geschwadern am Himmel und den Verwirrungen des Eros auf dem Boden repräsentiert aber mehr als nur eine Rekrutierungskampagne. Gemeinhin gilt der Film als ein Anbeginn des sogenannten Post-Cinema. Schließlich geht es um die Schnittstelle zwischen noch halbwegs menschlicher Sinneswahrnehmung und der Sphäre der Technomedien. Auf dem Boden der Kuss zweier Silhouetten im Flur der Ausbildungsstätte, am Himmel das Manöverballett der Kampfjets. Tom Cruise, der ewige Maverick, lächelte wie die Mona Lisa. Er lächelt noch immer. (aha)