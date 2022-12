Rotlicht: New Age

Lucasfilm Ltd/imago images/Everett Collection »Alles ignorieren du musst« – Yoda hat den Durchblick

Das Dilemma der Moderne wurde nie konziser gefasst als in Gottfried Benns Formel »Die Welt zerdacht« (1943). Am Ende der großen Denksysteme und am Beginn des explodierenden Wissens stand der denkende Mensch gleichermaßen überfordert von Zukunft und Vergangenheit. Die Welt nicht mehr als Einheit fassen zu können, das Unbehagen an der neuen Unübersichtlichkeit, forderte Lösungen jenseits der großen philosophischen ­Systeme. Es entstand die analytische Philosophie, die sich auf die Sprache warf, die Phänomenologie, die sich an die erscheinenden Dinge hielt, und der Marxismus, der das verworfene Systemdenken in der Methode gesellschaftlicher Analyse aufbewahrt.

Neben diesen rationalen Ansätzen flackerte auch das mystische Denken wieder auf, zu dessen späten Ausläufern New Age zu rechnen ist. Mystik meint den Versuch, die Welt als Einheit zu fassen bei Umgehung des Weltstoffs. Die große Wahrheit wird geschaut, und weder die Dinge der Erscheinungswelt noch die akkumulierten Erkenntnisse der Wissenschaften spielen dabei eine Rolle. Während die erwähnten philosophischen Strömungen eine Einheit von Sein und Bewusstsein in methodischen Beziehungen zu erhalten versuchen, umgeht die Mystik jegliche Methode und setzt an die Stelle einer definierten Beziehung des Subjekts zur Welt die nackte Behauptung der Einheit. Diese Einheit wird nicht durch Studium der Welt gewonnen, sondern durch Innerlichkeit. Das Subjekt versenkt sich in sich selbst.

New Age formiert sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Referenzwerke der Bewegung sind vor allem David Spanglers »Revelation: The Birth of New Age« (1971) und Marilyn Fergusons »The Aquarian Conspiracy« (1980). Als Besonderheit gegenüber der Mystik überhaupt lässt sich ein stärkerer Bezug auf das Diesseits angeben. Auch von New Age aber gilt, dass es sich der Überprüfung durch erprobtes Wissen, Zusammenhänge, Methoden entzieht. Der Umstand zudem, dass eine formale Bewältigung der weltanschaulichen Inhalte nicht stattfindet, macht es unmöglich, von New Age als einer Philosophie zu sprechen. In der Theorie ist die Form wesentlich, sie erst bringt Inhalt hervor.

Gleichwohl gibt es Konstanten, die diese geistige Bewegung kennzeichnen. Im New Age ist der Dualismus von Sein und Bewusstsein aufgehoben. Es herrscht der Glaube, dass Glaube Realität erschaffen kann. Der Zugang zur Welt (bzw. zu Gott) wird über den Weg in die eigene Innerlichkeit hergestellt. Gott wird nicht als jenseitig gedacht, sondern pantheistisch als in allen Dingen. Daraus ergibt sich ein Holismus, nach dem in der Welt alles mit allem zusammenhängen muss (Weiterführendes bei Dirk Gently). Wenn alles eins ist, dann ist das Eine auch immer alles. Allgemein ist die Erwartung eines neuen Zeitalters (eines new age), sei es in Form eines neuen Zustands oder einer Apokalypse. Worin sogar eine gewisse, wenn auch unbewusst vollzogene Logik liegt: Wo die Wahrheit über die Welt erlangt wird, indem man die Welt umgeht, man sich also eine Gegenwelt im Kopf erbaut, scheint folgerichtig, dass die umgangene Welt der gedanklichen Gegenwelt realiter angepasst wird.

Der berühmteste Vertreter des New Age ist wahrscheinlich Yoda. Mehr als alle kanonischen Autoren hat der kleine grüne Mann zur Verbreitung der Strömung beigetragen. In »The Empire Strikes Back« (1980) bringt er seinem Schüler Luke bei, dass das rationale Weltwissen zu umgehen sei: »Verlernen musst du, was du gelernt hast.« Der reine Geist der Yedi (»die Macht«) kann Realität verändern. »Größe«, das heißt: Materie, »zählt nicht«, ein kleines Steinchen zu bewegen ist nichts anderes als einen X-Flügler aus dem Sumpf zu heben.

Der Kontext des Kalten Krieges wabert hier im Hintergrund. New Age lässt sich nicht zuletzt als emphatische Antwort auf den Objektivismus des marxistischen Denkens verstehen.