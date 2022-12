Gotham in Karlsruhe

Axel Heimken/dpa Beamte, die auf Displays starren: An der Dystopie der alles erfassenden Polizei wird gearbeitet (Hamburg, 3.3.2017)

Unter dem Vorwand, es gehe gegen »Terroristen« und Kriminelle, weitet der Staat die Befugnisse zum Zugriff auf digitale Informationen kontinuierlich aus. Mit zwei Verfassungsbeschwerden, die am Dienstag vor dem Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mündlich verhandelt worden sind, will die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) im Verein mit Anwälten, Journalisten und Aktivisten diese Entwicklung zumindest verlangsamen. Die bereits 2019 und 2020 eingereichten Beschwerden richten sich gegen gesetzliche Bestimmungen in Hessen und Hamburg, die den Polizeien dieser Länder eine softwaregestützte Auswertung von persönlichen Daten zur Vorbeugung von Straftaten erlauben.

Die Polizei kann bei diesem auch als »Data Mining« bezeichneten Verfahren auf Knopfdruck eine Vielzahl von Datensätzen, etwa von Gesundheitsämtern, Melderegistern, Banken oder aus sozialen Netzwerken, über beliebige Personen einsehen und auswerten. Nach einem Modellversuch war Hessen 2018 das erste Bundesland, das eine Rechtsgrundlage für den Einsatz der dafür geeigneten Software »Gotham« – wohl benannt nach der fiktiven Stadt, in der der Comicheld Batman operiert – des geheimdienstnahen US-Unternehmens Palantir schuf. Hamburg (2020) und NRW (2022) folgten mit entsprechenden Gesetzesänderungen. Sarah Lincoln, Verfahrensbevollmächtigte der GFF, verglich das »Data Mining« mit einem »hyperintelligenten Google für Polizisten«. Die Software durchforste riesige Datenbestände.

Mit ihren Beschwerden wendet die GFF sich unter anderem dagegen, dass die Rechtsgrundlagen in Hessen und Hamburg völlig unklar lassen, aus welchen Quellen, mit welcher Datenmenge und zu welchem Zweck die Polizei die Befugnis zum »Data Mining« nutzen darf. Auch die Eingriffsschwelle sei viel zu niedrig, die automatisierte Auswertung dürfte nicht zur Vorbeugung minder schwerer Straftaten verwendet werden. Mit den Beschwerden soll allerdings kein komplettes Verbot erreicht werden, sondern lediglich strengere Vorgaben. Die Hamburger Beschwerde wurde von zehn Personen eingereicht, die hessische von sieben, darunter die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz und Silvia Gingold. Die Lehrerin im Ruhestand und Tochter des Widerstandskämpfers Peter Gingold stand jahrzehntelang unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Aus Sicht der Beschwerdeführer stellt das »Data Mining« einen weitreichenden Eingriff in ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung und einen Angriff auf die Grundlagen ihrer beruflichen Tätigkeit dar. Der Journalist Sebastian Friedrich, der die Hamburger Beschwerde mitträgt, erklärte am Dienstag gegenüber jW, er recherchiere zu »sensiblen Themen«, etwa zur extremen Rechten und zum Terrorismus. Daher sei er mit Menschen in Kontakt, die möglicherweise als »gefährlich gelten«, und könne deshalb auch ins Fadenkreuz der Behörden geraten. »Ich möchte nicht, dass aufgrund meiner Arbeit Daten über mich gesammelt und Profile über mich erstellt werden«, erklärte Friedrich. Die anlasslose und geheime Datenanalyse sei »ein Instrument aus einer Polizeistaatsdystopie«. Sie habe nichts mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun.

In einer Mitteilung schrieb die GFF am Dienstag, die mündliche Verhandlung habe Hoffnung auf einen Erfolg der Beschwerden gemacht. »Die vielen detaillierten Nachfragen des Gerichts zeigen, dass auch die Richterinnen und Richter die vagen Normen zur automatisierten Datenauswertung kritisch sehen«, erklärte Lincoln optimistisch. Insbesondere habe die Frage im Raum gestanden, ob die Einhaltung der rechtlichen Grenzen überhaupt technisch umsetzbar sei. Auch dass der Zugriff auf riesige Datenmengen kaum eingrenzbar sei, habe der Senat mehrfach thematisiert. Das Urteil wird erfahrungsgemäß frühestens in einigen Monaten verkündet.