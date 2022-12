Jenseits von Mali

Michael Kappeler/dpa Zum kompletten Rückzug nicht gewillt: Christine Lambrecht (SPD) vergangenen Freitag in Niamey, Niger

Die Militärkarawane zieht weiter. Kaum hat die Bundesregierung beschlossen, den Einsatz der Bundeswehr in Mali im Mai 2024 zu beenden, da kündigt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht schon die nächste Intervention im Sahel an: Deutsche Soldaten sollen künftig in Malis östlichem Nachbarland Niger stationiert werden, und zwar im Rahmen eines neuen EU-Einsatzes. Um den Übergang zu regeln, bereiste Lambrecht Ende vergangener Woche Westafrika. Ihr stetiger unsichtbarer Begleiter: die kontinuierlich erstarkende Militärpräsenz Russlands in der Region.

In Mali war Lambrecht unter anderem bemüht, der Bundeswehr für ihre letzten 18 Monate dort möglichst große Freiräume zu sichern. Malis Militärregierung hat seit dem vergangenen Jahr den Schwenk von der Unterordnung unter Frankreich und weitere europäische Staaten hin zur Militärkooperation mit Russland vollzogen, das nun mit Militärausbildern und privaten Militärfirmen im Kampf der malischen Streitkräfte gegen dschihadistische Milizen eine tragende Rolle spielt. Dies hat Bamako genügend Spielraum verschafft, um Stück für Stück das eigenmächtige Auftreten der europäischen Truppen zurechtzustutzen und systematisch die Kontrolle über das militärische Geschehen im eigenen Land zu erlangen. In diesem Zusammenhang ist es zu allerlei Reibereien gekommen: Der Kontingentwechsel der Bundeswehr wurde neu geregelt, was zu teils erheblichen Verspätungen führte; auch bei deutschen Drohnenoperationen in Nordmali legte Bamako straffe Zügel an. Lambrecht protestierte bei ihrem malischen Amtskollegen Sadio Camara energisch dagegen. Ob Camara sich davon beeindrucken ließ, wer weiß.

Aus Bamako reiste Lambrecht am Freitag weiter in Nigers Hauptstadt Niamey. Berlin und Brüssel sind nicht gewillt, sich komplett aus dem Sahel zurückzuziehen – aus zwei Gründen. Zum einen wäre der endgültige Abzug mit dem Verlust eines Restes an direkter Kontrolle über eine Region verbunden, die für Europa strategisch recht bedeutend ist: Durch den Sahel ziehen Flüchtlinge in Richtung Mittelmeer, Drogen finden von dort ihren Weg in die EU, und von den Dschihadisten, die dort operieren, weiß man auch nicht, ob sie künftig nicht Europa zum Terrorziel auserwählen. Man bleibt also besser dort. Zum zweiten, und das wiegt genauso schwer, gewinnt Russland immer größeren Einfluss im Sahel. Auch dagegen lässt sich leichter vorgehen, wenn man vor Ort präsent ist. Niger bietet sich dabei als Ausweichort aus mehreren Gründen an.

Zum einen steht die Regierung in Niamey – und das ist in Westafrika inzwischen nicht mehr selbstverständlich – loyal an der Seite des Westens. Präsident Mohammed Bazoum hatte sich in seiner Zeit als Innenminister (2016 bis 2020) mit bereitwilliger Unterstützung für die EU-Flüchtlingsabwehr hervorgetan. Die enge Kooperation setzt er, seit er im April 2021 das Amt des Präsidenten antrat, fort. Auch für westliche Streitkräfte hält er Niger weiter offen. Im Norden des Landes, nahe Agadez, unterhalten die Vereinigten Staaten einen Stützpunkt, von dem aus sie mit Drohnen in der gesamten Region operieren. Frankreich ist auch nach dem Ende seiner »Opération Barkhane«, eines Kampfeinsatzes gegen Dschihadisten mit Schwerpunkt in Mali, mit Soldaten in Niger präsent, wo sich übrigens – in Arlit – die für Frankreichs Atomindustrie bedeutendste Uranmine befindet.

Und auch die Bundeswehr hat sich längst in dem Land festgesetzt. Bereits seit 2016 betreibt sie einen Lufttransportstützpunkt am Flughafen von Niamey. Der Ort galt in Verbindung mit dem Einsatz in Nordmali als günstig: Er liegt näher am bisher wichtigsten Einsatzort der Bundeswehr in Gao als Malis Hauptstadtflughafen; Rettungs- und Transportflüge lassen sich also über Niamey schneller und kostengünstiger abwickeln als über Bamako. Zuletzt verzeichnete die Bundeswehr-Statistik für Niamey jährlich knapp 400 deutsche Flüge. Darüber hinaus bildete die Bundeswehr seit 2018 im Rahmen ihrer »Operation Gazelle« in Niger Spezialkräfte aus – insgesamt mindestens 900 nigrische Soldaten, die zudem von Berlin mit Kriegsgerät ausgestattet wurden; nach Berichten beläuft sich der Wert des Materials, darunter Fahrzeuge und Waffen, auf 43 Millionen Euro. Mit deutscher Unterstützung ist außerdem in Tillia unweit der Grenze zu Nordmali ein Trainingszentrum für die nigrischen Spezialkräfte erbaut worden, das im Juli 2021 offiziell eröffnet wurde. Die »Operation Gazelle« wird allerdings in diesen Tagen beendet.

Zumindest indirekt will Berlin an sie anknüpfen. Die EU hat am Montag vergangener Woche einen neuen Einsatz in Niger beschlossen – unter dem Orwellschen Namen European Union Military Partnership Mission (EUMPM). Im Kern soll er an den Ausbildungseinsatz in Mali (EUTM Mali) anknüpfen, der faktisch eingestellt worden ist; nur ein paar EU-Militärs halten sich noch in Bamako auf – offiziell als »Berater«, tatsächlich wohl vor allem in der Absicht, über das Geschehen in Mali Informationen aus erster Hand zu erhalten. Der neue Einsatz in Niger (EUMPM) ist zunächst auf drei Jahre angelegt; er dient vor allem der Ausbildung und der Beratung der nigrischen Streitkräfte. Künftiger Befehlshaber ist der französische Vizeadmiral Hervé Bléjean, der zeitweise die »Operation Atalanta« der EU vor dem Horn von Afrika kommandierte und zuletzt als Generaldirektor im EU-Militärstab tätig war. An der EUMPM wird sich auch die Bundeswehr beteiligen – laut Lambrecht mit einer »mindestens zweistelligen« Zahl an Soldaten.

Mit Blick auf den neuen Einsatzort verbreitet das Bundesverteidigungsministerium eine gehörige Portion Zweckoptimismus. »Niger gilt als Stabilitätsanker in der Region«, heißt es auf der Website des Ministeriums: »Anders als in Mali gibt es hier beispielsweise keine Zusammenarbeit mit russischen Kräften.« Dies könnte sich einmal mehr als Wunschdenken erweisen. Zum einen nehmen die Überfälle dschihadistischer Milizen auch in Niger längst zu. Zum anderen traf Mitte November Nigers Verteidigungsminister Alkassoum Indatou mit Russlands Botschafter in Niamey zusammen – und äußerte anschließend, man habe darüber gesprochen, ob man die bisher ziemlich dünne nigrisch-russische Militärkooperation nicht ausweiten könne. Immerhin seien mehr als hundert nigrische Offiziere einst in Moskau ausgebildet worden, und die nigrischen Streitkräfte verfügten über einige russische Militärflugzeuge: Das sei womöglich ein Ausgangspunkt für mehr.