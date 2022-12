»Dann ist der Zusammenbruch nicht aufzuhalten«

Paul Zinken/dpa Und dann noch ständig im Stau – auch ohne sich auf die Straße klebende Leute (Berlin, 19.1.2021)

Das für die Notfallversorgung der Bevölkerung zuständige Rettungsfachpersonal ist überlastet. Wie würden Sie die aktuelle Situation beschreiben?

Es ist fünf nach zwölf. Das System wird gerade noch so aufrechterhalten. Fallen noch mehr Kolleginnen und Kollegen aus, ist der Zusammenbruch nicht mehr aufzuhalten. Bereits vor der Coronazeit sind die Einsatzzahlen gestiegen. Für die Rettungskräfte, die bislang oft unbezahlt acht Stunden Bereitschaft in einer 48-Stunden-Woche haben, bedeutet das mehr Stress. Nur in Großstädten, wo Einsätze dicht aufeinander folgen – ohne potentielle Wartezeiten –, darf die Arbeitszeit nicht gedehnt werden. Ansonsten gibt der Gesetzgeber vor, dass die Wartezeiten während der Bereitschaft nicht vergütet werden müssen; weil man ja angeblich nur herumsitzen und auf den nächsten Einsatz warten würde. Ich persönlich bekomme 39 Wochenstunden vergütet, muss aber 48 arbeiten.

Wie hat sich die Lage im Jahr 2022 entwickelt?

Zunächst belastete die Pandemie die Kolleginnen und Kollegen stark: unter Vollschutz zum Einsatz, ständige Desinfektionsmaßnahmen. Hatte sich zu Beginn kaum mehr jemand getraut, den Rettungsdienst anzurufen oder ins Krankenhaus zu gehen, ging es plötzlich wieder richtig los. Da wir auch an Covid Erkrankte transportierten und Kontakt mit dem Virus hatten, war die Gefahr groß, selbst zu erkranken. Zugleich verlegten sich Teile des Gesundheitswesens auf Online-Dienste, was die Erwartungshaltung der Bevölkerung an die Rettungsdienste steigerte. Wer die Nummer 116 117 anruft, hängt mitunter 20 Minuten oder länger in der Warteschleife. Da auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst Personal fehlt, rufen viele Patienten nicht nur im Notfall 112 an. Da muss ja immer jemand erreichbar sein.

Fehlen in der BRD insgesamt Hilfsangebote?

Ja. Wären andere Stellen ansprechbar, wäre das Notfallsystem entlastet und für seinen eigentlichen Zweck besser verfügbar. Bei uns rufen Menschen mit psychosozialen Leiden an, die bei einem Sozialarbeiterdienst – der 24 Stunden dafür lang erreichbar sein müsste – besser aufgehoben wären. Hausarztpraxen, ärztliche Bereitschaftsdienste und Notaufnahmen müssen vernetzt sein, damit der Hilferuf an die richtige Stelle gelangt. In den seltensten Fällen ist das der Rettungsdienst. Wir müssen etwa bei einen Schlaganfall oder einer Herzattacke schnell in die Klinik einliefern können. In einigen Bundesländern aber besteht Transportpflicht – auch für Patienten mit einem gequetschten Finger.

Beim Rettungsdienst ist von »Berufsflucht« die Rede.

Junge Menschen in der Ausbildung entscheiden sich oft bewusst für diesen Beruf mit einer hohen Verantwortung. Nur müssen sie schnell feststellen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind. Auch deswegen haben wir Ende Oktober das Bündnis »Pro Rettungsdienst« mit insgesamt sechs Verbänden und Gewerkschaften, darunter die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, die Mitarbeiterseite der Caritas und der Deutsche Berufsverband Rettungsdienst gegründet, um das System der Notfallversorgung insgesamt in den Blick zu nehmen.

Was halten Sie von der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angestrebten »Krankenhausstrukturreform«?

Für die Reform erarbeitet eine Regierungskommission mit sogenannten Experten Vorschläge zur Notfallversorgung. Wie aber sollen Menschen das tun, die nie beim Rettungsdienst tätig waren und Abläufe nicht im Detail kennen? Weil die ambulante und die stationäre Notfallversorgung insgesamt besser koordiniert werden müssen, möchten wir bei der Anhörung im Bundestag Stellung nehmen. Der Rettungsdienst darf nicht nur als Transportwesen eingeordnet sein, sondern auch im Bereich medizinischer Leistung.

Fordern Sie, die Arbeitszeit zu reduzieren?

Ich persönlich meine, dass wir schnellstmöglich die Bedingungen verbessern müssen, damit der Beruf nicht immer weniger attraktiv für junge Menschen wird. Die Arbeitszeit darf nicht mehr als 40 Stunden betragen – Bereitschaft inklusive. Schon jetzt können die vorgeschriebenen Pausenzeiten nicht mehr eingehalten werden.