Gefälligkeiten für Lob

Adam Davy/IMAGO/PA Images

Der Korruptionsskandal um Abgeordnete des EU-Parlaments hat eine zusätzliche Dimension. Denn auch Spitzengewerkschafter werden der Bestechung beschuldigt. Zu ihnen gehört der langjährige führende Gewerkschafter der Unione Italiana del Lavoro (UIL), Luca Visentini, der im November gerade zum Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), gewählt worden war. Zusammen mit weiteren Personen wird er von der Staatsanwaltschaft in Brüssel beschuldigt, bestochen worden zu sein, damit sie ihren Einfluss zugunsten Marokkos und nicht zuletzt Katars, des Ausrichters der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft, geltend machen. Der Vorwurf an Visentini lautet, dass er es in seiner Eigenschaft als höchster Vertreter des IGB gegen persönliche Gefälligkeiten und Geld absichtlich unterlassen hat, Katar für seine Ignoranz gegenüber Arbeiterrechten beim Bau der WM-Stadien zu kritisieren. Tatsächlich hatte er noch kürzlich im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP die Verbesserungen in Katar als »Erfolgsgeschichte« gelobt.

Visentini wurde mit drei weiteren Beschuldigten verhaftet und in Untersuchungshaft genommen, darunter der ehemalige Abgeordnete im EU-Parlament und CGIL-Gewerkschafter Antonio Panzeri, früher Mitglied des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD), sowie Eva Kaili von der griechischen sozialdemokratischen Pasok, Vize­präsidentin des EU-Parlaments.

Gegen 16 weitere Verdächtige wird ermittelt. Auch Panzeris Frau Maria Colleoni und seine Tochter Silvia Panzeri wurden in Calusco d’Adda in der Provinz Bergamo gemäß einem Europäischen Haftbefehl wegen Beihilfe festgenommen und sitzen in Bergamo im Gefängnis. Den korrupten EU-Parlamentariern sollen aus Marokko und Katar mehr als 1,5 Millionen Euro zugeflossen sein. In der Brüsseler Wohnung Panzeris wurden 500.000 Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt.

Die UIL gehört mit 2,3 Millionen Mitgliedern neben CGIL (5,6) und CISL (4,5) zu den drei großen italienischen Arbeiterverbänden und ist mit dem sozialdemokratischen PD verflochten. Visentini gehört der UIL seit 1989 an und stieg zu einem ihrer Spitzenfunktionäre auf. 2006 bis 2011 war er Präsident des Instituts der UIL für historische, wirtschaftliche und soziale Studien (ISSES), 2015 wurde er Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB), bevor er an die Spitze des IGB aufstieg. Visentini billige laut der italienischen Basisgewerkschaft USB im EGB stets alle vom Parlament und der EU-Kommission getroffenen Entscheidungen gegen Beschäftigte. Angesichts der Brüsseler Vorwürfe erinnerte die USB am 10. Dezember unter anderem an die Vertuschung des Todes von 6.500 Arbeitern verschiedener Nationalitäten während des Baus der WM-Stadien. »Noch bevor das Championat begann, verschwand dieses tatsächliche Massaker vollkommen aus den Medien.«

Visentini weist alle Schuld von sich. »In diese Untersuchung sei er hineingeraten«, weil er mit der Stiftung »Fight Impunity« bei einigen kulturellen Aktionen zusammengearbeitet habe, sagte er der römischen Zeitung La Repubblica. Der Stiftung steht der beschuldigte Panzeri vor. Dieser saß 2004 bis 2019 im EU-Parlament, darunter auch im Ausschuss für Menschenrechte. Während Visentini inzwischen gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft in Brüssel entlassen wurde, bleibt Panzeri weiter in Haft.