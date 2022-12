Nachschlag: Nostalgische Rückschau

IMAGO/United Archives Glückliche alte Fernsehzeiten – heute gibt’s vor allem besinnungsloses Infotainment ...

Was für ein packendes WM-Finale in Katar! Wen konnte es ungerührt lassen, als am Ende der argentinische Torhüter Emiliano Martínez vor die Kamera trat und an seine Familie »aus sehr einfachen Verhältnissen« erinnerte. Die proletarischen Ursprünge des Fußballsports geraten bei allem Kommerz leicht aus dem Blick. Passend zu dem Fernsehspektakel widmete sich dann kurz vor Mitternacht die Reihe »ZDF-History« Sternstunden der Abendunterhaltung und ließ »Deutschlands große Showmaster« Revue passieren. Es fehlte nicht der Hinweis auf den subversiven Humor des »Dalli-Dalli«-Moderators Hans Rosenthal, der als Kind den Holocaust überlebt hatte, und auch die DDR kam mit ihrem »Kessel Buntes« gut weg. Was aber bei der nostalgischen Rückschau zu kurz kam, ist die Tendenz zum besinnungslosen Infotainment, die vor allem durch die Einführung des »privaten« Rundfunks in den 80er Jahren bewusst vorangetrieben wurde, da Sender wie der WDR den Rechten als »Rotfunk« ein Dorn im Auge waren. Lang ist’s her! (jt)