C.Hardt/imago images/Future Image So manche Kritik am Asylsystem ist noch lange nicht für jede und jeden eine Binse

Immer wieder sorgen sogenannte Sammelabschiebungen aus der BRD für Kritik. Die Gruppe »International Women Space« hat sich jüngst zu einem Fall geäußert. Worum ging es dabei?

In der Nacht zum 26. Oktober wurden mindestens zwölf Kenianerinnen und Kenianer in Begleitung von medizinischem Personal und Polizeibeamten mit einem Charterflug vom Flughafen Leipzig/Halle nach Nairobi abgeschoben. Immer wieder kommt es zu Abschiebungen in unsichere Herkunftsländer. Zeugen- und Opferberichte zeichnen ein vielfältiges Bild unmenschlicher Behandlung der Abgeschobenen, einschließlich Vorwürfe des verwehrten Zugangs zu medizinischer und rechtlicher Beratung.

Welche Punkte kritisieren Sie in diesem Fall?

Im gesamten Abschiebeverfahren wurden die Rechte der Asylsuchenden vernachlässigt. Von Beginn an sind Menschenrechtsverletzungen ein Thema – etwa infolge von Demütigung und Erniedrigung durch Polizeigewalt. Darüber hinaus hatten nach unseren Berichten nicht alle Betroffenen einen Abschiebebescheid erhalten. Andere hatten zwar bereits vor der Pandemie ein solches Dokument, die Abschiebung wurde aber erst jetzt, Jahre später vollzogen – ohne weitere Ankündigung oder Berücksichtigung der veränderten Umstände im Sinne der Bleiberechtsregelung für diejenigen, die sich aktiv um eine Integration bemühen oder sich integriert haben. Nach unseren Informationen absolvierten einige gerade eine Ausbildung oder hatten eine Arbeitserlaubnis und gingen einer Arbeit nach. Sie alle wurden plötzlich aus ihrem Alltag gerissen – einige frühmorgens aus ihrem Zimmer in einer Unterkunft, andere waren auf dem Weg zur Arbeit oder einem Termin bei der Ausländerbehörde, um ihren Aufenthaltsstatus zu verlängern.

Einer der Betroffenen berichtet von verweigerter medizinischer und rechtlicher Hilfe. Sehen Sie das öfter?

Wir kennen Berichte von Abgeschobenen, denen ein Rechtsbeistand verweigert wurde. Andere schildern körperliche Zwangsmaßnahmen. In Ländern wie Eritrea und Kamerun drohen den Abgeschobenen nach der Deportation Strafanzeigen, Inhaftierung oder Verfolgung. Diese Praxis hat auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Asylsuchenden, die sich noch in Deutschland aufhalten. Es gibt einen alarmierenden Anstieg psychischer Erkrankungen. Die Panik infolge der starken Polizeipräsenz in den Unterkünften hat dazu geführt, dass viele Asylsuchende in Angst und Schrecken leben, in der Folge etwa nicht zu den Terminen zur Verlängerung der Ausweise erscheinen.

Sie kritisieren zudem, dass die BRD sich einerseits eine »Willkommenskultur« attestiert und andererseits Abschiebungen in nicht sichere Herkunftsländer vollzieht. Welche Gründe sehen Sie hier?

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach und Millionen aus dem Land flohen, beschlossen die europäischen Staaten schnell und unbürokratisch, dass ukrainische Flüchtlinge bis zu drei Jahre lang vorübergehenden Schutz erhalten – ohne einen Asylantrag stellen zu müssen, dafür verbunden mit dem Recht auf eine Aufenthaltsgenehmigung und Zugang zu Bildung, Wohnraum und zum Arbeitsmarkt. Doch nicht alle Menschen, die aus der Ukraine fliehen, konnten diesen Schutz in Anspruch nehmen. Schwarze Flüchtlinge wurden beispielsweise an den Grenzen aufgehalten. Dies unterscheidet sich deutlich von den Zurückweisungen etwa im Mittelmeer und an anderen EU-Außengrenzen. Die unverhohlenen Äußerungen selbst von führenden Politikern, dass weiße Ukrainer zivilisierte Vertriebene seien, zementieren den tief verwurzelten Rassismus weiter. Die Unterscheidung zwischen »guten« und »schlechten« Flüchtlinge geht mit Forderungen einher, letztere schneller auszuweisen.

Was fordern Sie von der deutschen Politik?

Eine Abschaffung der Lagersysteme, Abschiebegefängnisse und -zentren wie dem am Flughafen BER geplanten. Transparenz, Gleichberechtigung und Integrität im Asyl- und Abschiebeverfahren, also auch das Recht der Abgeschobenen, vor jeder Abschiebung einen Rechtsbeistand zu sprechen. Und ein Ende der Menschenrechtsverletzungen in allen Bereichen und deren strafrechtliche Verfolgung.