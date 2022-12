Härtefall Rentner

imago images/BildFunkMV Die Zukunft ist eher trist, mit wenig Geld im hohen Alter sowieso (Loitz, 4.11.2021)

Es ist ein zäher Kampf – und er ist längst nicht zu Ende. Seit mehr als drei Jahrzehnten ringen Betroffene um die Anerkennung ihrer in der DDR erworbenen Rentenansprüche. Vor allem Kollegen, die bis zum Anschluss an die BRD bei der Post, der Reichsbahn oder im Bergbau gearbeitet hatten. Ferner zu DDR-Zeiten geschiedene Frauen, die während der sogenannten Überleitung des DDR-Rentensystems in das westdeutsche Modell 1991 benachteiligt worden waren.

Nun ist etwas Bewegung in die »Ost-West-Rentenüberleitungsfälle« gekommen. Auch in Sachsen-Anhalt. Die Fraktion von Die Linke brachte am vergangenen Donnerstag einen Antrag im Landtag ein. Motto: »Ostdeutsche Lebensleistung anerkennen – Gerechtigkeitsfonds für DDR-Renten«. Denn, »die Ostdeutschen kennen sowohl ihre Leistungen als auch das, was heute davon anerkannt wird«, sagte Monika Hohmann, seniorenpolitische Sprecherin ihrer Landtagsfraktion, am Montag zu jW. Viel ist das nicht – und: Ruheständler im Osten dürften weiter Bittsteller und Almosenempfänger bleiben.

Zum Hintergrund: Das Bundeskabinett der Ampel hat kürzlich einen »Härtefallfonds« auf den Weg gebracht. Dafür soll Anfang kommenden Jahres eigens eine Stiftung gegründet werden. Anspruchsberechtigte »Ostrentner«, deren Altersruhegeld bei unter 800 Euro monatlich liegt, könnten nach Abschluss eines Antragsverfahrens eine Einmalzahlung von 2.500 Euro erhalten. Zuvor hatte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Mitte November 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Antragsfrist endet am 30. September, erste Auszahlungen sollen ab 2024 erfolgen. Die Summe könnte sich verdoppeln, wenn die Bundesländer dem Fonds beitreten, sprich ihn finanziell unterstützen. Fraglich, ob dies bis zum vorgesehenen Stichtag 31. März 2023 geschieht; zu viele Fragen scheinen offen. Ein Knackpunkt: Rentenrecht ist Bundesangelegenheit. Warum sollten die Länder da mitmachen?

Die sachsen-anhaltinische Linke-Fraktion votierte in ihrem Parlamentsantrag hingegen für einen »Härtefonds-Beitritt«. Trotz deutlicher Kritik – Hohmann: Die vorgesehene Regelung sei »ein Schlag ins Gesicht ostdeutscher Rentnerinnen und Rentner.« Zumal nur rund 10.700 Personen in Sachsen-Anhalt anspruchsberechtigt sein dürften, schätzt die Abgeordnete. Dennoch, die Landesregierung möge den Fonds aufstocken und die Einmalzahlung verzweifachen. Mindestens. Am Ende müssten die Entschädigungszahlungen »einen fünfstelligen Betrag erreichen«.

Rasch passiert das vermutlich nicht. Denn die Koalition aus CDU, SPD und FDP präsentierte am vergangenen Donnerstag einen »Alternativantrag«, der im Landtag eine Mehrheit fand. Darin ist kein sofortiger Beitritt vorgesehen, dieser solle zunächst seitens der Landesregierung geprüft werden, sagte ein Sprecher der zuständigen Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag auf jW-Anfrage. »Das Prüfergebnis bleibt abzuwarten.«

Ähnlich sehen es Grimm-Bennes Koalitionskollegen Tobias Krull (CDU) und Konstantin Pott (FDP) auf Nachfragen dieser Zeitung. Und beide halten den »Härtefallfonds« für einen Schritt in die richtige Richtung, indes nur für einen ersten.

Was sagen Vertreter der übrigen beiden Oppositionsfraktionen zum Inhalt des Linke-Antrags? Susan Sziborra-Seidlitz, sozialpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, meinte gegenüber jW, das Land solle nicht nur dem Fonds beitreten, es solle zudem den Kreis Anspruchsberechtigter erweitern, »um die Gerechtigkeitslücke zu schließen.« Wichtig sei dabei die Mitfinanzierung der Stiftung durch alle Bundesländer. Gewährte Einmalzahlungen müssten für die Empfänger steuerfrei und für Bezieher von Sozialleistungen anrechnungsfrei sein, forderte der seniorenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Daniel Rausch.

Ein extra Diskussionspunkt: Neben »Ostrentnern« gehören zur »Betroffenengruppe« des »Härtefallfonds« jüdische Kontingentflüchtlinge und osteuropäische Spätaussiedler mit geringer Rente. Sinnvoll? Krull: »Die Anliegen aller Personengruppen verdienen berücksichtigt zu werden.« Nur sei es aufgrund der sehr unterschiedlichen Biographien aller Betroffenen nicht die beste Lösung, deren Unterstützung aus einem einzigen Fonds zu beziehen. Angemessener wäre es, so Sziborra-Seidlitz, jüdische Zuwanderer in das Fremdrentengesetz aufzunehmen.

Unter dem Strich: Mit dem Fonds für »Härtefälle« lasse sich das Ost-West-Rentenunrecht allenfalls abmildern, weiß Hohmann von der Linksfraktion. Dafür seien zu viele erarbeitete Ansprüche von Millionen Menschen im »gänzlich anders organisierten Sozialsystem der DDR« nach dem Anschluss an die BRD aberkannt worden.