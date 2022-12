Alexander Ermochenko/REUTERS Nach Beschuss: Zerstörtes Haus im russisch kontrollierten Donezk am Sonnabend

Eine SMS aus Donezk von diesem Wochenende: »Die machen uns platt. Schon wieder Einschläge im Zentrum, das fünfte Mal heute. Gerade hat es das Kalinin-Krankenhaus getroffen.« Als Ergebnis erlitt ein Patient tödliche Verletzungen an Kopf und Brustkorb, vier weitere wurden verletzt. Davor war eine belebte Straßenkreuzung im Berufsverkehr das Ziel ukrainischer Artillerieangriffe, davor eine Markthalle und das Hauptgebäude der Technischen Universität. Im Herbst wurde am Rentenzahltag der Straßenabschnitt vor der Donezker Hauptpost beschossen, wo die Leute Schlange standen, um ihr Geld abzuholen. Damals gab es an einem Morgen 25 Tote. Allein für den Sonntag verzeichnete das Lagezen­trum der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk 37 Angriffe, die meisten davon aus Raketenwerfern der »Grad«-Klasse. Diese Nachfolgemodelle der im Zweiten Weltkrieg entwickelten »Katjuschas« haben für die Angreifenden den Vorteil, dass sie unter den Radars der Flugabwehrsysteme fliegen und deshalb kaum abzufangen sind. Es werden aber auch Raketen der aus den USA gelieferten »Himars«-Werfer gegen Ziele im Donbass eingesetzt, ebenso Geschütze aus NATO-Ländern, die am Kaliber ihrer Granaten zu ermitteln sind.

Zermürbung

Militärisch ist dieser Beschuss sinnlos. Die Zielgenauigkeit der einzelnen »Grad«-Raketen ist gering, die Werfer sind dafür konzipiert, Flächenwirkung im freien Gelände gegen Truppen zu erzielen. In bebauter Umgebung, wo nicht unmittelbar gekämpft wird, treffen sie zwangsläufig wahllos Zivilisten und Gebäude. Aber das passt sich ein in eine Strategie der Zermürbung der Donezker »Abtrünnigen«, die schon 2014 der damalige Präsident Petro Poroschenko in die Worte fasste: »Unsere Kinder werden in die Schule gehen, und ihre werden in den Kellern sitzen.«

Aussagen ukrainischer Offizieller, die vom nackten Hass gegen die Bewohner des Donbass zeugen, wiederholen sich mit einiger Regelmäßigkeit. Am 13. Dezember trat der Chef der ukrainischen Nationalpolizei, Igor Klimenko, im Kiewer Staatsfernsehen auf und erklärte, das größte Problem bei der künftigen »Befreiung« des Donbass seien die dortigen Bewohner. Sie seien der ukrainischen Sprache entwöhnt, ihre Kinder gingen schon acht Jahre in russisch geprägte Schulen, sie fühlten sich nicht mehr als Ukrainer. Mit ihrer »Reintegration« werde es große Schwierigkeiten geben, deshalb sei »absehbar«, dass sehr viele der immer noch gut drei Millionen Bewohner ihr Heil in der Flucht suchen würden. In seinen Worten: »dass sie ihre ›russische Welt‹ in Russland suchen werden«. Ähnliche Äußerungen sind auch vom Präsidentenberater Michailo Podoljak bekannt, der den Donbass-Bewohnern eine »Heimat möglichst nah am Polarkreis« wünschte. Ein anderer der Kiewer Lautsprecher erklärte vor einigen Monaten, nicht die Ukraine müsse sich Gedanken um die Reintegration der Donbass-Bewohner machen, sondern diese sich als Ukrai­ner bewähren, was eine jahrelange Phase der Durchleuchtung und Umerziehung voraussetze.

Da es mit der als Lösung angepeilten Vertreibung der Donbass-Bewohner einstweilen aus militärischen Gründen nicht so vorangeht wie in Kiew erhofft, ist der ständige Artilleriebeschuss ihrer Wohnviertel für Kiew das Mittel der Wahl. Es ist dabei wichtig, sich zu erinnern, dass dieser Beschuss nicht etwa, wie man vordergründig annehmen könnte, eine Eskalation im Zuge des verstärkten russischen Beschusses von Infrastrukturzielen in der Ukraine seit Anfang Oktober darstellt und insofern »im Zuge des Krieges unvermeidlich« sei. Er hat schon 2014 begonnen, Jahre, bevor die erste russische Rakete auf ukrainische Ziele abgefeuert worden ist, und eine Phase seiner Intensivierung im Februar – nach Angaben der damals noch dort tägigen OSZE-Beobachter um das Vierfache – war eines der wesentlichen Signale, das Russland eine unmittelbar bevorstehende ukrainische Offensive befürchten ließ.

Falsche Flagge?

Die ukrainische Seite bestreitet die Tatsache des Beschusses nicht. Der Sprecher ihres Militärgeheimdienstes beschuldigte aber Russland, die eigenen Wohnviertel unter falscher Flagge anzugreifen, um die Opfer der ukrainischen Seite anlasten zu können und davon abzulenken, dass Russland »auf dem Schlachtfeld verliert«. Wahrscheinlich unter dem Eindruck der drohenden Niederlage ist dann wohl auch die von dem Sprecher behauptete Anweisung an die russischen Soldaten ergangen, auf dem Gefechtsfeld alle erreichbaren Splitter von Granaten aus NATO-Arsenalen einzusammeln und diese nach Donezk zu bringen – um dort damit inszenierte Videos zu drehen. Als hätten Soldaten, die gerade einen Krieg verlören, keine anderen Sorgen.

Auf jeden Fall ist der ständige Beschuss der Städte und Dörfer des Donbass wohl eine Erklärung dafür, warum die russischen und die Truppen der »Volksrepubliken« seit Monaten auch unter hohen eigenen Verlusten versuchen, die ukrainischen Truppen so weit von den grenznahen Städten abzudrängen, dass ihre Artillerie sie nicht mehr erreichen kann. Was aus der Ferne aussieht wie eine sinnlose Schlächterei um im einzelnen bedeutungslose Ortschaften, ist aus der Nahperspektive der Versuch, eine tägliche Bedrohung loszuwerden.