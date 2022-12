Kahlschlag ohne Konzept

imago images/Manngold Nicht bloß Puppen: Beschäftigte von Galeria Karstadt-Kaufhof (Protest gegen die Filialschließung in Brühl)

Kurz vor Weihnachten sickerten frische Hiobsbotschaften über »Galeria Karstadt-Kaufhof« durch. Bis zu 90 der noch 131 Warenhäuser könnten geschlossen werden. Der Gesamtbetriebsrat (GBR) des insolventen Unternehmens hatte sich per E-Mail an die Beschäftigten gewandt und über den Stand der Gespräche mit den Galeria-Chefs sowie dem mit der Sanierung beauftragten Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz informiert. In einem Interview hatte Vorstandschef Miguel Müllenbach kürzlich »mindestens ein Drittel« des Filialnetzes für »obsolet« erklärt. Der GBR schrieb den Beschäftigten laut Lebensmittel-Zeitung zudem, dass in den weiterbestehenden Warenhäusern bis zu einem Drittel des Personals wegfallen könnte, denn die Personalkostenquote pro Haus solle weiter gedrückt werden. Im Moment arbeiten noch rund 17.400 Menschen im Warenhausunternehmen. Immerhin soll nun angeblich auch die Chefetage um zwei Manager gestutzt werden.

Außerdem stünde möglicherweise im Service-Center knapp die Hälfte der Beschäftigten zur Disposition. Das »Facility-Management« könnte ausgelagert, der Reisebereich in eine separate Gesellschaft überführt werden. »Es sind die gleichen Maßnahmen wie immer, nur in einer wesentlich härteren Form«, kritisierte der GBR laut Lebensmittel-Zeitung. Die zentrale Frage, aus welchen Gründen Menschen bei Galeria noch einkaufen sollten, bliebe dagegen in den bisherigen Ideen des Managements unbeantwortet. Ebenso fehlten Konzepte zur Digitalisierung. »Hier glaubt sich das Unternehmen auf dem richtigen Weg, bekommt aber die alltäglichen Probleme nicht in den Griff«, schrieb der GBR. Der Onlineshop mit derzeit knapp über fünf Millionen Besuchern könne sich noch nicht am Markt behaupten.

Offiziell wurde keine der Zahlen bestätigt. Das Büro des zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren mit der Sanierung der insolventen Warenhauskette beauftragten Arndt Geiwitz verwies auf die laufenden Verhandlungen, in denen noch keine Entscheidungen gefallen seien. Bis Ende Januar muss spätestens ein Sanierungskonzept vorliegen, aus dem hervorgeht, ob und unter welchen Bedingungen »Galeria Karstadt-Kaufhof« eine Zukunft hat.

Die Gewerkschaft Verdi reagierte auf die durchgesickerten Abbaupläne mit der Forderung nach einem tragfähigen Zukunftskonzept für digital-stationäre Warenhäuser. Stefanie Nutzenberger, für den Handel zuständiges Verdi-Bundesvorstandsmitglied, warf der Galeria-Leitung vor, »die Beschäftigten zu verunsichern und zu glauben, damit verschaffe man sich einen Verhandlungsvorteil«. Es dürfe jetzt nicht um Fragen wie Entlassungen und Häuserschließungen gehen. Vielmehr müsse es das Ziel der Unternehmensleitung sein, die Filialen »rentabel zu machen«, so Nutzenberger. Während Verdi und der GBR um jeden Arbeitsplatz und um jeden Standort kämpften, sei der Ansatz der jetzigen Diskussion grundfalsch. Vielmehr müsse Galeria-Eigentümer René Benko endlich Verantwortung für die Beschäftigten übernehmen und die erforderlichen Mittel in die Filialen investieren. Von Benko, der als Chef der österreichischen Signa-Holding sehr viel Geld auch mit der Vermietung von »Galeria-Karstadt-Kaufhof«-Immobilien einnimmt, ist seit der Beantragung des Insolvenzverfahrens noch nicht viel zu hören gewesen. Ein Mitarbeiter aus seinem Umfeld hatte unverbindlich einen Sanierungsbeitrag angekündigt – Höhe unbekannt.

Unterdessen hat Markus Schön, Eigentümer des Onlineunternehmens Buero.de, nicht länger die Absicht, 47 Galeria-Häuser zu kaufen. Die »Gerüchte über viel weitergehende Schließungen« sowie die Konfliktlage bei Galeria hätten zu veränderten Rahmenbedingungen geführt, »die für uns nicht akzeptabel sind«, begründete Schön seinen Rückzug am Donnerstag. Galeria selbst teilte mit, es gebe ein weiter bestehendes Übernahmeangebot für eine Reihe von Filialen; weitere Offerten würden erwartet.