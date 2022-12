Klägliche Rolle

Karina Hessland/Imago images Am Boden: Linke-Wahlplakat in Erfurt (18.4.2019)

Das Jahr 2022 endet für die Partei Die Linke zumindest in einer Hinsicht so wie das Jahr davor – niemand weiß so recht, wie es mit der Partei weitergeht. Verschiedene Szenarien sind vorstellbar: anhaltendes Siechtum bei weiter sinkendem oder irgendwo in der Nähe von bundesweit fünf Prozent stagnierendem Wählerzuspruch; langsame Desintegration mit zunehmendem Partikularismus einzelner Landesverbände und Netzwerke, die ihre Pfründe (Mandate, Posten bei Fraktionen, im Staatsapparat, in den Geschäftsstellen der Partei und bei der Stiftung usw.) auf Kosten der Gesamtpartei verteidigen (aktuelles Beispiel: Der Landesverband in der Hauptstadt tritt im angelaufenen Wahlkampf zur Neuwahl des Abgeordnetenhauses ostentativ als »Berliner Linke« in Erscheinung); und schließlich das zügige Auseinanderfallen, bei dem mutmaßlich die Wagenknecht-Strömung versuchen würde, ein neues Parteiprojekt auf die Beine zu stellen, während sich andere Teile der Partei – viele Mandatsträger zumal – eher um Anschluss bei SPD oder Grünen bemühen dürften.

Nur Debakel

Für die Linkspartei war das abgelaufene Jahr eines, in dem sich die bereits in den Jahren zuvor sichtbare Niedergangstendenz zur offenen politisch-inhaltlichen, wahlpolitischen und organisatorischen Parteikrise entwickelt hat. Waren die ersten Monate nach den 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl 2021 noch von einer ausgesprochen merkwürdigen innerparteilichen Friedhofsruhe gekennzeichnet – eine Selbstaktivierung der Basis blieb gänzlich aus, und die von dem Bündnis aus sogenannten Bewegungslinken und Regierungslinken getragene Parteiführung blieb ohne nennenswerten Rechtfertigungsdruck im Amt –, brachten die vier Landtagswahlen in westdeutschen Flächenländern, die ausnahmslos in Debakel mündeten, übers Jahr dann doch Bewegung in die Partei.

Im Frühjahr hatte sich allerdings auch der Parteivorstand sortiert: Kurz vor der Wahl im Saarland, bei der die Linkspartei mehr als 80 Prozent ihrer Wähler von 2017 verlor, räumte er im März den als lästig empfundenen Ältestenrat mit dem Vorsitzenden Hans Modrow ab, der immer wieder mit kritischen Wortmeldungen vorstellig geworden war. Den Anlass für eine Neuberufung des »dysfunktionalen« Ältestenrates bot die mediale Skandalisierung einer bereits überarbeiteten, nur intern verbreiteten Information über die Beratung des Ältestenrates vom 17. März. Darin war die Frage als »im Raum« stehend bezeichnet worden, ob der Krieg in der Ukraine »nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg der Kräfte in den neuen Oststaaten und faschistischen Elementen im Westen der Ukraine darstellt«.

Hier erwies sich, dass die schlagartig hergestellte absolute Vorherrschaft des Pro-NATO-Diskurses im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine auch die Position des rechten Flügels in der Linkspartei allein schon durch den Umstand stärkte, dass ihm die Möglichkeit geboten wurde, seine Gegner in den Ruch zu bringen, »Putin« zu verteidigen oder den russischen Angriff zu rechtfertigen. Allerdings hatte das Grenzen: Der im Zusammenhang mit der Sondersitzung des Bundestages am 27. Februar unternommene Versuch, die Linke-Bundestagsfraktion zu einer Zustimmung zum Entschließungsantrag der Ampelparteien und der Union – also zu Aufrüstung und Waffenlieferungen – zu bewegen, scheiterte.

Koparteichefin Susanne Hennig-Wellsow, die intern für Waffenlieferungen plädiert und Anfang März in einem Diskussionsbeitrag von der Partei gefordert hatte, ihre »Vorstellungen von ›Defensivpotentialen‹« zu »schärfen« – eine wenig verklausulierte Abkehr von der offiziell bekundeten Ablehnung des Aufrüstungskurses –, trat im April überraschend zurück. Und Bodo Ramelows Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff, der sich zunächst als Ersatzmann für Hennig-Wellsow in Stellung gebracht hatte, zog schließlich zurück – es schien offenkundig auch unter den grundsätzlich vorteilhaften Bedingungen nicht sicher zu sein, dass der rechte Flügelmann beim Bundesparteitag im Juni in Erfurt durchsetzbar sein würde.

Knapp abgelehnt

Präsentiert wurde mit dem Duo Janine Wissler/Martin Schirdewan sodann eine Lösung für die Parteispitze, die in der Hauptsache für den Kurs steht, für den zuvor Hennig-Wellsow und Wissler bzw. Katja Kipping und Bernd Riexinger gestanden hatten. Beide wurden in Erfurt ohne Schwierigkeiten gewählt – wenn auch nicht mit überragenden Ergebnissen.

Die Kontroversen auf dem Bundesparteitag konzentrierten sich auf den Leitantrag 3 zur Außenpolitik. Aufschlussreich war hier insbesondere ein unter anderem vom Berliner Bezirksverband Treptow-Köpenick eingebrachter Änderungsantrag, der darauf zielte, den Verweis auf »die zunehmenden geopolitischen Realitäten unterschiedlicher imperialer Machtansprüche« aus dem Leitantragstext zu entfernen und ihn durch die alleinige Erwähnung der »völkerrechtswidrigen Aggression Russlands« zu ersetzen. Dieser Antrag, der in einer politisch entscheidenden Frage die vollständige Übernahme »westlicher« Narrative in die Beschlusslage der Partei zum Ziel hatte, wurde denkbar knapp mit 264 gegen 223 Stimmen abgelehnt.

Allerdings konnte und kann der rechte Flügel mit den Beschlüssen von Erfurt, wo ausnahmslos alle von links argumentierenden Änderungsanträge zu dem fraglichen Leitantrag mit Mehrheit abgelehnt wurden, gut arbeiten. Auch das zeigte der inszenierte Eklat um Sahra Wagenknechts Bundestagsrede vom 8. September: Von einem Wirtschaftskrieg zu reden und ein Ende der Sanktionspolitik zu fordern, »verstößt« bei entsprechend interessierter Auslegung gegen die Beschlusslage des Bundesparteitages.

Die klägliche Rolle der Partei bei der Demonstrationsbewegung gegen die Teuerung im Herbst konnte da nicht mehr überraschen: Ihr Ansatz lief darauf hinaus, die Regierung zu drängen, die Teuerungskrise sozialpolitisch aufzufangen, aber dabei genau darauf zu achten, dass argumentativ keine Verbindung zur Außen- und Sanktionspolitik hergestellt wird. Die neueste Volte – Schirdewans Forderung, über eine »Aussetzung« der Sanktionen nachzudenken, falls die russischen Truppen sich auf die Positionen vom Februar zurückziehen – enthält auch die Auskunft: Bis dahin trägt die Partei die Sanktionspolitik mit.

Integration abschließen

Je nach Entwicklung der Lage könnte diese Frage entscheidend für die Zukunft der Linkspartei werden. Die am »progressiven« Liberalismus orientierte Strömung, die in Teilen inzwischen offen Waffenlieferungen befürwortet, wird diese Festlegung mit allen Mitteln verteidigen, während der (in der Hauptsache) klassisch sozialdemokratische, friedenspolitisch auf das Parteiprogramm festgelegte Flügel sie nicht akzeptieren kann.

Wenn im Februar in Berlin gewählt wird, stehen – weil viele Wähler, die im September 2021 den »Enteignungs«-Volksentscheid unterstützt haben, trotz der seither gemachten Erfahrungen in der vagen Hoffnung auf eine Umsetzung wieder die Linkspartei wählen werden – die Chancen nicht schlecht, dass die Partei mit moderaten Verlusten bei elf oder zwölf Prozent landet. Das wäre für Berliner Verhältnisse kein Triumph, dürfte vom Karl-Liebknecht-Haus aber dennoch als Ende der Serie von Wahlniederlagen und von der regierungslinken Parteiführung in Berlin als Bestätigung ihres Kurses verkauft werden. Zu einem ähnlichen politischen Resultat kann auch die Bürgerschaftswahl in Bremen im Mai führen. Diese Wahlen könnten so gerade die Kräfte in der Partei stärken, die darauf drängen, die Integration in das eingerichtete politische System endlich zum Abschluss zu bringen. Dass das die politische und organisatorische Krise der Partei weiter vertiefen wird, liegt auf der Hand.