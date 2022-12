BBC wird kleingespart

Vuk Valcic/IMAGO/ZUMA Wire »Zu teuer, zu unabhängig, zu kritisch für die Downing Street« (BBC-Hauptsitz in London)

Wahlen gewinnt in Großbritannien der Kampagnenjournalismus des Boulevards: Das wissen die Parteien spätestens seit den 1990er Jahren. 1995 schwenkte Medientycoon Rupert Murdoch von seiner Unterstützung für die Konservativen auf die Labour Party um und ebnete Anthony Blair den Wahlsieg zwei Jahre später. Die rechte, arbeiterfeindliche Politik von New Labour war ganz im Sinne des mächtigen Eigentümers der konservativen Times und des Boulevardblattes Sun.

Die öffentlich-rechtliche BBC ist den auf Kuschelkurs mit dem Boulevard befindlichen Parteien dagegen schon lange ein Dorn im Auge: zu teuer, zu unabhängig, zu kritisch für die Downing Street. Seit dem missglückten »Brexit« und den wachsenden sozialen Spannungen unter den konservativen Regierungschefs seit Theresa May vertreten immer weniger Redakteure die Regierungslinie. Die konservative Regierung will nun zurückschlagen und die BBC kleinsparen: Hunderten Mitarbeitern soll gekündigt, internationale Angebote und Regionalprogramme sollen eingestellt werden.

Die BBC soll laut den Plänen der Regierung Jahr für Jahr 500 Millionen Pfund einsparen. Die Gebühren sollen eingefroren werden, angesichts steigender Kosten und Inflation sei der Sparkurs alternativlos, heißt es zur Begründung. Zudem müssten die weitere Digitalisierung und die vermehrte Produktion von digitalen Inhalten finanziert werden.

Das Unternehmen bereite sich auf das Ende aller linearen TV- und Radiosender vor, erklärte BBC-Generaldirektor Tim Davie in der vergangenen Woche vor der Royal Television Society, langfristig sollen die Inhalte nur noch digital verbreitet werden. Ein Problem seien in diesem Zusammenhang ländliche Gebiete mit schlechter Internetanbindung und älteren Zuschauern, die noch stark das lineare TV und Radio nutzten, wurde Davie im Guardian zitiert. Die Transformation koste Geld, so Davie, in den zurückliegenden zwölf Jahren unter konservativer Regierung wurden die Mittel für die BBC allerdings stets gekürzt. Davie hoffe, so der Guardian, dass eine Labour-Regierung nach den nächsten Wahlen den finanziellen und regulatorischen Spielraum wieder ausweite.

Bereits im September hat die BBC angekündigt, 382 Stellen bei ihrem »World Service« zu streichen. Die Angebote der BBC werden täglich von 148 Millionen Menschen außerhalb des Vereinigten Königreichs genutzt.

Ende Oktober wurde bekannt, dass es Kürzungen auch bei den Lokalradios geben soll. Regionale Berichterstattung und lokale Programme sollen schrittweise abgestellt werden. So soll an Wochentagen ab 14 Uhr auf allen Regionalradios dasselbe Programm laufen. Kurzfristig sollen dadurch in England 48 Journalistenstellen gestrichen werden.

Paul Siegert, Rundfunkbeauftragter der britischen Journalistengewerkschaft NUJ, bezeichnete die Pläne als »größte Bedrohung für das Lokalradio seit dessen Einführung im Jahr 1967. Der Schlüssel zu seinem Erfolg in den vergangenen 50 Jahren war seine Lokalität. Wenn es aufhört, lokal zu sein, verliert es seine Besonderheiten.« Die Änderungen seien »der Anfang vom Ende des Lokalradios«, so Siegert weiter. »Die NUJ ist nicht dagegen, dass die BBC in digitale Dienste investiert, aber dies sollte nicht auf Kosten des lokalen Radios und der Bereitstellung qualitativ hochwertiger lokaler Nachrichten und Informationen für die von ihm bedienten Gemeinden gehen. Über fünf Millionen Menschen hören es, und viele von ihnen zahlen ihre Rundfunkgebühr hauptsächlich wegen des lokalen Radios.«

In Nordirland soll das BBC-Büro in Derry schrittweise aufgegeben und der dortige Regionalsender Radio Foyle eingestellt werden. Alle BBC-Dienste für die Region sollen in Belfast gebündelt werden. Kurzfristig soll mehr als die Hälfte der 14 Redakteursstellen gestrichen und der Rest nach Belfast verlegt werden. So möchte die BBC in Nordirland jährlich 2,5 Millionen Pfund einsparen.

Im April veröffentliche Pläne der Johnson-Regierung, den Sender Channel 4 zu privatisieren, dürfte Premierminister Rishi Sunak nach einer erfolgreichen Kampagne des Gewerkschaftsverbands TUC immerhin endgültig verworfen haben.