Ultimatum für Rhön AG

Michael Schick/IMAGO Genauso wichtig wie Pflegekräfte: Protestkundgebung der Servicekräfte des UKGM (Wiesbaden, 20.9.2022)

Die Beschäftigten einer weiteren Klinik haben sich aufgemacht, Entlastung zu erkämpfen: die Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Krankentransportfahrer, IT- und Küchenkräfte am Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM). Dafür hat die Mehrheit der Beschäftigten des Krankenhauses eine Absichtserklärung unterschrieben, die sie am Mittwoch an die Geschäftsführung und die Landesregierung übergaben. Nun haben Politik und Krankenhausleitung 100 Tage Zeit, um mit Verdi einen entsprechenden Tarifvertrag zu entwickeln. Wie zuletzt an den Unikliniken in Frankfurt am Main und in Nordrhein-Westfalen fordern die Kollegen mehr Personal, verbindliche Personalschlüssel und einen zeitnahen Belastungsausgleich bei deren Unterschreiten.

Wie viele zusätzliche Stellen genau gebraucht werden, soll in den kommenden Wochen für jeden Bereich ermittelt werden, erläuterte Verdi-Sekretär Fabian Dzewas-Rehm am Dienstag auf einer Pressekonferenz der Gewerkschaft. Schätzungsweise fehlten aber allein 300 bis 400 Pflegekräfte am UKGM. Welche Auswirkungen das hat, schilderte etwa Michaela Newel, Krankenschwester auf der Kinderkrebsstation. Als sie 2017 am Uniklinikum begann, seien sie sechs im Frühdienst gewesen, jetzt sind sie noch drei. Früher konnten sie bei den Erstdiagnosegesprächen dabei sein. Heute führen die Ärzte sie allein mit den Familien. Zeit bleibt nur für das Allernötigste. Jeden Tag müsse sie Eltern sagen, sie komme noch mal wieder. Aber sie schaffe es nie.

Nilüfer Cankut, Krankenpflegerin auf einer pneumologischen Station, die seit 20 Jahren am Krankenhaus ist, muss mittlerweile mit einer weiteren examinierten Pflegefachkraft 24 schwerkranke Patienten versorgen. Früher waren sie häufig zu viert. Wenn die Kollegin ausfällt, wird es gefährlich. Auch wenn vielleicht eine Poolkraft einspringt, die aber das erste Mal auf der Station ist, und außerdem Azubis und eine Hilfskraft unterstützen.

Nicht weniger prekär ist die Personalsituation in anderen Bereichen des Krankenhauses, wie etwa dem Hol- und Bringdienst, für den Volker Peil in der Pressekonferenz sprach. Permanent müsse er priorisieren: etwa wenn es darum geht, Blut vom OP zu transportieren oder dringend gebrauchtes Material aus dem Zentrallager zu holen. Am Ende des Tages ist er erledigt und grübelt trotzdem, ob er alles geschafft hat.

Dass Entlastungsvereinbarungen bislang hauptsächlich an Universitätskliniken in Angriff genommen und umgesetzt worden sind, liegt nicht zuletzt daran, dass deren Finanzierung durch die Bundesländer vergleichsweise sicher ist. Das Besondere am UKGM ist, dass sie die einzige privatisierte Uniklinik in der Bundesrepublik ist. Eine Journalistin fragte in der Pressekonferenz deshalb, ob die Landesregierung dann nicht der falsche Adressat von Tarifforderungen sei. So sieht es auch die hessische Landesregierung. »Ich verstehe die Forderungen grundsätzlich gut und kann sie nachvollziehen. Einen solchen Tarifvertrag müssten allerdings Geschäftsführung und Vorstand des UKGM verhandeln«, erklärte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Mittwoch gegenüber jW.

Aus Sicht von Verdi-Sekretär Dzewas-Rehm ist die Politik in der Pflicht. Das bestätige nicht zuletzt die Zusage von vergangener Woche, erneut 800 Millionen Euro in die Klinik zu investieren. Am 5. Dezember hatten sich UKGM, Rhön und das Land auf ein Zukunftspapier geeinigt, das die Investitionsbedarfe der nächsten zehn Jahre sichern soll. Das UKGM werde seinerseits 300 Millionen bereitstellen. Die Rhön-Klinikum AG soll einspringen, wenn die Eigenmittel nicht ausreichen.

Verdi reagierte angesichts des Zukunftspapiers nur verhalten optimistisch. Denn die Frage von Ausgliederungsverboten und Kündigungsschutz für die Kollegen der UKGM Service GmbH bleibt weiterhin offen. Deshalb fordert Verdi neben Entlastung auch einen Tarifvertrag, der die Kollegen im Transportdienst, im Sicherheitsdienst, im Hol- und Bringdienst und den anderen Servicebereichen absichert. »Die nun deutlich erhöhte Fördersumme ermöglicht die Finanzierung von verbindlichen Personalregelungen. Wir werden sowohl Beschäftigungssicherung als auch Entlastung für alle Kolleginnen und Kollegen durchsetzen«, war Dzewas-Rehm bereits am 6. Dezember überzeugt.