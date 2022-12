Zwischen den Blöcken

Kay Nietfeld/dpa Im Gepäck deutsche und europäische Interessen: Olaf Scholz verlässt am Montag nach seiner Rede den Plenarsaal

Dafür also malochten sie im Eiltempo an der Küste bei Wilhelmshaven: Mit seinem »herzlichen Dank an alle Arbeiterinnen und Arbeiter, an alle Ingenieure und Ingenieurinnen« hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag seiner Freude über die bevorstehende Einweihung des Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Norddeutschland Ausdruck verliehen. Auch jenen Beschäftigten sei es zu verdanken, dass »wir« in diesem Jahr »gut durch den Winter kommen«, erklärte der SPD-Politiker in seiner letzten geplanten Regierungserklärung für dieses Jahr. Der Anteil der Bundesregierung: die sogenannten Entlastungspakete und der 200 Milliarden Euro teure »Abwehrschirm«. Mit diesen Sozialmaßnahmen tue die Ampelkoalition »alles nur Mögliche, um die Lage der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen zu erleichtern«.

Der Linke-Fraktionskovorsitzende Dietmar Bartsch warf der Bundesregierung vor, angesichts »astronomischer Preissteigerungen« für Millionen Haushalte und Betriebe gerade nichts zur Eindämmung der Auswirkungen des auch durch die Russland-Sanktionen ausgelösten Angebotsschocks bei Öl und Gas unternommen zu haben. »Die Menschen haben Existenzängste, und Sie kommen viel zu spät«, so Bartsch. Die Energiepolitik der Regierung – neue LNG-Deals mit Golfstaaten, Laufzeitverlängerung für Kohlekraftwerke – sei »teuer und klimaschädlich«.

Scholz brach kurz nach dem Ende seiner Regierungserklärung zur Sitzung des EU-ASEAN-Gipfels in Brüssel auf. Vor seiner Abreise schien es die erklärte Absicht des Regierungschefs gewesen zu sein, über sämtliche zwischenstaatlichen Interessenkonflikte in der Europäischen Union den Kleister von Geschlossenheit und Einigkeit zu verteilen. Sein Pathos speiste sich aus der Konfrontation gegen Moskau seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. »Europa steht seit dem 24. Februar fest zusammen«, behauptete er. Dass die Interessen von EU-Mitgliedstaaten im Osten der BRD von denen der westlichen Nachbarländer abweichen, überging Scholz. Er betonte dafür die demnach erfolgreiche Annäherung zwischen Berlin und Paris.

Dabei mag die rechtsnationalistische PiS-Regierung in Warschau, deren Rhetorik regelmäßig gegen Deutschland zielt, zwar bei der Russland-Hetze mit dem »grün« geführten Außenministerium an einem Strang ziehen. Ermahnungen zur Wahrung von Grundrechten und rechtsstaatlichen Standards verbittet sich Polen dagegen regelmäßig. Einzig die Weigerung Ungarns, sich am Wirtschaftskrieg gegen Russland zu beteiligen, wurde indirekt im Verlauf der Debatte thematisiert.

»Die Vorstellung einer bipolaren Ära, in der sich alles um die USA und China dreht, geht an der globalen Wirklichkeit vorbei«, sagte der Kanzler und redete einer multipolaren Welt das Wort. BRD und EU werden sich demnach um neue »Partner« in Asien, auf dem afrikanischen Kontinent, in Lateinamerika und der Karibik bemühen müssen. Passend dazu, lobte der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen) in seinem Redebeitrag die EU-Initiative »Global Gateway« dafür, Ländern wie Namibia oder Chile – auf deren Rohstoffe es auch das deutsche Kapital abgesehen hat – mit der Förderung erneuerbarer Energieträger eine »riesige Entwicklungschance« zu bieten.

Aber auch im eigenen »Hinterhof« will Berlin wieder mehr Einfluss gewinnen. Es liege »in unserem deutschen und in unserem europäischen Interesse«, dass die Westbalkanstaaten perspektivisch der EU beitreten, so Scholz. Dem Staatenbund sollten sich irgendwann zudem auch die Ukraine, die Republik Moldau und Georgien anschließen.