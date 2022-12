Mütter gestärkt

IMAGO/NurPhoto Demonstration am Internationalen Frauenkampftag im spanischen Santander (8.3.2022)

Spaniens Ministerin für soziale Rechte und die Agenda 2030 ist zufrieden. »Mit diesem Gesetz hoffe ich, dass die spanischen Familien spüren werden, dass die Regierung ihren Beitrag zur gesamten Gesellschaft sehr schätzt«, erklärte Ione Belarra am Dienstag in Madrid. Laut dem neuen Gesetz, über das der Ministerrat zuvor abgestimmt hatte, soll der Staat »in sehr schwierigen Situationen, die bisher Frauen allein geschultert haben«, mitverantwortlich sein. Dabei geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Unterstützung bei der Erziehung als auch um die öffentliche Annerkennung von allen Formen von Familien.

Laut der Ministerin, die auch Generalsekretärin der linken Partei Podemos ist, hätten Umfragen ergeben, dass Spanierinnen mehr Kinder bekommen wollen, ihnen dies aber mit der Arbeit nicht vereinbar erscheint. Daher soll es nun mehr freie Tage für die Pflege von Kindern und Angehörigen sowie für den Haushalt geben. Bei Krankheit oder einem Unfall von Mitbewohnern, Großeltern, Geschwistern oder Enkeln sollen bis zu fünf Fehltage pro Jahr möglich sein. Bis zu vier Tage im Jahr, die man auch stundenweise verteilen darf, dürfen sich Beschäftigte von der Arbeit entfernen, wenn »Situationen höherer Gewalt und unvorhergesehene Familienereignisse« ihre sofortige Anwesenheit erfordern.

Zudem soll es für Eltern zwei Monate geben, die sie sich aufteilen können, bis das Kind acht Jahre alt ist. Damit soll beispielsweise die Eingewöhnung in die Kita oder die Ferienbetreuung erleichtert werden. Die Gewerkschaften forderten allerdings, dass es in der finalen Version des Gesetzes eine Garantie auf Bezahlung dieser Erziehungsauszeit geben soll. Sie fehlt bislang in dem vorgestellten Entwurf.

Dabei gelten für alle Familienformen die gleichen Rechte. Paare, die nicht verheiratet sind, aber sich in einem Register eintragen lassen, dürfen demnach ebenfalls 15 freie Tage nehmen. Bereits im vergangenen Jahr ermöglichte die Koalitionsregierung die Auszahlung einer Witwenrente in diesen Fällen. Bislang profititierten vor allem Familien mit vielen Kindern von Vergünstigungen, diese stehen nun auch alleinerziehenden Eltern zu. Eine finanzielle Unterstützung soll es gemäß der Pläne auch für arbeitende Mütter geben, wenn die Frau in einem befristeten oder Teilzeitverhältnis arbeitet: 100 Euro pro Monat. Das galt bislang nur für Erwerbslose. Nun sollen davon bis zu 250.000 Frauen profitieren.

Rechte in Spanien sind über das neue Gesetz empört, insbesondere weil dort explizit das Informationsrecht für Minderjährige gestärkt wird. Was selbstverständlich klingt – Kinder werden nach geltendem Recht erzogen –, war bisher nur bedingt umsetzbar. Eltern und insbesondere manche privaten Schulen weigerten sich, Kinder beispielsweise in Sexualkunde oder über LSBTI-Rechte zu unterrichten. Dank der von der konservativen Volkspartei eingeführten und von der extrem rechten Formation »Vox« unterstützten »Eltern-PIN« (PIN parental) konnten Eltern selbst bestimmen, welche Inhalte ihre Kinder vermittelt bekommen. Das soll jetzt verboten werden.

Belarra ist selbst vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden. Während der Vorstellung am Dienstag wurde sie zu ihrer persöhnlichen Situation gefragt, da sie angeblich ihre Mutterschaftszeit ausgesetzt haben soll, um das Gesetz vorzustellen. Sie befinde sich in einer partiellen Mutterschaftszeit, konterte die Ministerin, eine Modalität, die es schon länger in Spanien gibt. »Ich würde gern wissen, ob Sie diese Frage einem Minister stellen würden«, gab Belarra zurück und fügte hinzu, dass »man als Gesellschaft darüber reflektieren sollte, warum Ministerinnen stärker in diesem Sinne unter die Lupe genommen werden«.