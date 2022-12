Nachschlag: Katzencasting

Screenshot Arte-Mediathek Eine gelungene surrealistische Darstellungsweise der Bewerbungsprozesse in der Onlinekatzenfilmindustrie. Der Animationsfilm von Carla Pereira ist noch bis Januar 2023 in der Arte-Mediathek abrufbar

Die schlimmste Frage in Bewerbungsgesprächen ist jene nach den größten eigenen Schwächen. Jeder hat sich die Antwort aus einem Ratgeberbuch zurechtgelegt und spult sie wie auf Kommando herunter, auch wenn man weiß, dass die Schwächen eigentlich viel tiefer sitzen. Mit erschreckender Ehrlichkeit beantwortet der Kater in dem spanischen Kurzfilm »Auswahlprozess« diese Frage. Er leidet unter unkontrollierten Wutausbrüchen, die er nur mit Medikamenten in Schach halten kann. Als wenn das nicht schon die personalverantwortlichen Mausgestalten verschrecken würde, fügt er hinzu, dass er nach diesen verhinderten Amokläufen direkt von Suizidgedanken geplagt wird. All das lässt die gelben Horror-Mickymäuse vom Recruiting kalt. Denn sie wurden von einem Handyvideo abgelenkt, das zeigt, wie ein Hund rückwärtsläuft. Der Wutanfall des Bewerbers kündigt sich an. Doch genau dieser Gefühlsausbruch überzeugt die Cat-Resources-Manager, da sie die Besetzungen für ein Katzenvideo zusammenstellen wollen. (bk)