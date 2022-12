Leslie Westbrook/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP

Tornados haben am Dienstag im Süden der USA eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mindestens drei Menschen kamen im Bundesstaat Louisiana ums Leben, Dutzende wurden verletzt, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete. Häuser stürzten ein, die Stromversorgung war unterbrochen. Nach Angaben des Zentrums für Sturmvorhersagen wurden am Dienstag und Mittwoch mindestens 49 Tornados in den Bundesstaaten Louisiana, Mississippi, Texas, Alabama und Florida gemeldet. Für mehrere Bundesstaaten galten zudem Unwetterwarnungen aufgrund von Winterstürmen. In Nevada und Idaho sei die Schneehöhe um mehr als einen Meter Schnee gewachsen, teilte der Wetterdienst am Dienstag mit. Auch am Donnerstag war die Gefahr noch nicht vorüber. Sollte sich das Unwetter nach Osten verlagern, wären laut CNN 15 Millionen Menschen in Teilen Floridas, Georgias und von North und South Carolina betroffen. (jW)