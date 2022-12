Ohne Schminke und Kostüme

IMAGO/Marc John »Jetzt steht die Show im Mittelpunkt und nicht das Überleben« – Timmy Rough

Timmy Rough ist in den slowenischen Alpen, als wir telefonieren. Nach dreijähriger Pause erscheint gerade »Sweet Poison«, das fünfte Album der New Roses, und ihr Frontmann macht sich noch ein bisschen locker vor der anstehenden Deutschland-Tour. Er läuft Ultramarathon, kommt also bei Kilometer 42 erst richtig auf Betriebstemperatur. Gerade absolviert er ein Aufbautraining, in ein paar Tagen wetzt er 60 Kilometer durch Berg und Tal. »Es sind nur Regen und Gewitter gemeldet, das wird ein unglaublicher Spaß.« Ich laufe auch. Sechs Kilometer, plattes Land, wenn die Sonne scheint. Rough kommt jetzt ganz schnell zur Sache …

»Sweet Poison« ist ein gutes Album, vor allem der Song »Veins of this Town« hat es mir angetan mit seinem scharfen Blick für das alltägliche Leben. Er erzählt die Geschichte dahinter. »Nach einem Gig in Paris bin ich den Montmartre hochgegangen zur Sacré-Coeur-Kathedrale, das ist da oben wie so ein kleines Künstlerviertel, überall sitzen Leute, es wird gelacht, gestritten, alles ist lebendig. Ich hab’ natürlich kein Wort verstanden, ich spreche kein Französisch, aber da war ich nun, keiner wusste, was ich mit mir rumtrage, und da habe ich mir Notizen gemacht, die sind alle in dem Song drin. Der Hauch von Parfüm in der Abendluft, jemand streift meine Schulter, die alte Frau, die im Müll wühlt, und man fragt sich, wo hat dieses Leben seinen Anfang genommen. Das sind so kleine Beobachtungen, die ich sammle. Das geht mir ganz oft so, auch während der Show. Da steht einer, der die Augen zumacht, und man denkt sich, freut der sich jetzt, oder was macht der gerade durch?«

Da sind wir schon bei dem, was ihn vor allem interessiert – die Bühne. Die New Roses sind das, was man eine hart arbeitende Rock-’n’-Roll-Band nennt. »Wir spielen nicht nur in Berlin, Frankfurt und Köln, und das war’s dann, weil der Rest uns zu blöd ist, das ist nicht die Philosophie der Band. Wir wollen Stück für Stück kleine Kreise ziehen, das Ganze langsam wachsen lassen und zusehen, dass man die Leute bei jeder Show so dermaßen überzeugt, dass die am Ende sagen: Also, wenn ich so was will, muss ich zu den New Roses gehen, das kriege ich woanders nicht.«

Was er meint, ist eine Show ohne Effekthascherei. »Es gibt kaum noch eine Band, die einfach nur spielt, ohne viel Klimbim, ohne Schminke und Kostüme. Ich habe früher immer gedacht, uns fehlt was, aber mittlerweile ist das unser Alleinstellungsmerkmal. Wir gucken uns die Leute an und versuchen zu erspüren: Was brauchen die? Und was haben wir drauf, um ihnen genau das zu geben? Ich sehe mich da immer noch selber, wenn man vier Stunden zu einem Konzert gefahren ist, angestanden hat, dann kommt das Intro, die Nervosität steigt. Wenn man schon da oben steht, muss man auch liefern.«

Dabei sei es ihm anfangs gar nicht so leichtgefallen, die Rolle des Frontmanns anzunehmen. »Ich bin privat kein Rockstartyp, der größtmögliche Aufmerksamkeit braucht, im Gegenteil, ich verschwinde auch gern wieder von der Bildfläche. Die Rolle des Entertainers musste ich mir im Laufe der Jahre antrainieren. Das war schon harte Arbeit.« Die sich aber offenbar ausgezahlt hat. Ich habe die New Roses vor ein paar Jahren auf dem Nitrofest in Hannover und danach noch einmal in Wacken gesehen, da fiel schon auf, dass die Frauendichte merklich zunahm bei ihrem Auftritt. »Ich musste das üben, hab dann zunächst verschiedene blöde Sachen ausprobiert, aber die Leute sind ja nicht doof. Auch wenn die selber nicht auf der Bühne stehen, merken die ganz genau, was ehrlich ist und was nicht. Ich kann auf der Bühne nicht jemand sein, der ich gar nicht bin, ich musste diesen kleinen Funken finden, der schon da war, und den voll anfachen.«

Vor allem ihre vielen Supportjobs waren hilfreich. »Da haben wir uns die Leute geholt. Hier sind wir, und jetzt gibt es eine halbe Stunde lang voll auf die Mütze von uns, dann könnt ihr selbst entscheiden. Nichts hat soviel gebracht für uns wie das. Wir haben nicht nur mit den absoluten Top Acts wie Kiss gespielt, sondern auch mit den Dead Daisies, Black Stone Cherry, Quireboys oder auch mit noch kleineren Bands wie Temperance Movement. Da waren wir in den letzten Klitschen, haben vor 80 Leuten gespielt, da waren wir uns für gar nichts zu schade, und das hat uns unheimlich viel gebracht. Auch durch die Begegnungen. Du triffst hier mal einen Tonmann, mit dem du später eng zusammenarbeitest, oder eine Radiostation fängt an, dich zu spielen, weil ein Redakteur gerade da war. Wenn du eine klassische Rock-’n’-Roll-Band bist, geht es nur so.«

Man muss sich den Spaß aber auch leisten können. »Wir haben auf allerkleinster Flamme gekocht. Wir haben keine Roadies dabeigehabt. Wir hatten am Anfang auch keinen Tonmann, wir waren einfach nur vier Jungs im Ford ›Transit‹. Das war mein Privatauto, in dem habe ich auch so halb gewohnt, und am Wochenende haben wir da das Bandzeug reingeladen und sind losgefahren. Selbst auf-, selbst abgebaut, selbst Merch verkauft, wir haben im Auto gepennt, wir haben bei Freunden auf der Couch gepennt oder direkt im Klub.«

Das hat sich schließlich ausgezahlt. »Jetzt steht die Show im Mittelpunkt und nicht das Überleben. Stell dir mal vor, du hast eine halbe Stunde gehabt als Vorgruppe, bist aber vorher sechs Stunden gefahren, danach musstest du warten, bis der Hauptact fertig ist, um abbauen zu können, dann bist du ins nächste billige ›Ibis‹ gefahren oder direkt durch. Ich erinnere mich an Fahrten von Ungarn nach Schweden in einer Nacht. Da hast du überhaupt nicht mehr den Eindruck, dass du in einer Rockband spielst, weil 95 Prozent deiner Zeit mit Rock ’n’ Roll nichts zu tun haben, da bist du in erster Linie mal Busfahrer und Roadie.«

Vielleicht ist das ja gerade Rock ’n’ Roll? »Das ist wahrscheinlich für jeden was anderes. Uns war es zunächst mal scheißegal, ob das irgendwas abwirft. Ich glaube auch, wenn du Rock ’n’ Roll machen willst, darfst du da nicht wirtschaftlich drangehen. Da musst du alles Mögliche tun, um über die Runden zu kommen. Ich habe in einer völlig dämlichen Burger-King-Reklame einen Cowboy gespielt, um die Studiokosten für das erste Album bezahlen zu können. Ich habe mich da hingestellt und habe so einen dämlichen ›Whopper‹-Song gespielt. Wir haben alles gemacht, nur damit es weiterging.«